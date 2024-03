Pénteken délelőtt megkezdődött a sorban állás Diósgyőrben, a stadionnál, ahol az április 3-án, 20.00-kor kezdődő DVTK – FTC Magyar Kupa labdarúgó mérkőzésre lehet déltől jegyeket vásárolni a DVTK Shop pénztárában. A bilétákat első körben a diósgyőri labdarúgócsapat mérkőzéseire felnőtt bérlettel rendelkezők vásárolhatják meg, személyenként 4 jegyet. Szombaton és vasárnap nem lesz jegyárusítás, hétfőn 12 és 18 óra között ismét a kiváltságokat élvező felnőtt bérletesek szerezhetnek be bilétákat. Kedden 12 órától, a szabadon maradt jegyekért kezdődhet meg a roham, egyrészt a jegy.dvtk.hu internetes oldalon, másrészt a DVTK Shop pénztáraiban. A jegy limit a nem bérletesekre is vonatkozik, fejenként ők is csak 4 belépőt vásárolhatnak.

Fontos tudnivaló, hogy a belépőjegyek névre szólnak, ezért a vásárlás során a név, születési hely-, időpont megadása kötelező.

Jegyek elővételben, a felnőttek részére 1900 (ultra szektor), 3100 (napos oldal), 4100 (nyugati oldal), a nyugdíjasok részére 2500 (napos oldal), 2700 (nyugati oldal), a diákok részére 1300 (ultra szektor), 2500 (napos oldal), 2700 (nyugati oldal) forintba kerülnek, míg a gyerek biléták – mindhárom lelátórészre – 200 forintért válthatók.

Legutóbb

Az FTC legutóbb tavaly ősszel, 2023. október 22-én játszott Diósgyőrben meccset. A labdarúgó NB I 10. fordulójában megrendezett összecsapásra az összes belépő elkelt a hazai szektorba, a nem bérletesek számára meghirdetett vásárlási lehetőség kezdete után két órával, és végül a helyszínen technikai telt ház, 12 178 néző látta az FTC 2-1-es győzelmét.