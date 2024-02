A Villeneuve d’Ascq LM szintén az élen áll hazája bajnokságában, és listavezetőként a középmezőnyhöz tartozó, Flammes Carolo vendégeként nyertek 82-56-ra, a 17. fordulóban. Így jelenleg 14 győzelemmel és 3 vereséggel állnak az élen, és jó esélyük van arra, hogy a következő hónap végére bebiztosítsák helyüket a jövő évi Euroliga csoportkörben, ugyanis a francia kosárlabda szövetség az alapszakasz győztesnek is EL-indulási jogot biztosít. A Villeneuve a szombati bajnokin a második negyedben indult be, a legponterősebb játékosuk ez alkalommal az amerikai Burke lett, 16 egységgel, míg a szintén amerikai Smalls és a francia Salaün egyaránt 15-15 pontot szerzett. A francia listavezető centere, az elefántcsontparti Diaby, aki Miskolcon, a 3. negyedben megsérült, emiatt ölben kellett levinni, és nem is tudta folytatni a játékot, a Carolo ellen már pályán volt, 18 percet játszott, 4 pontot és 6 lepattanót szerzett.