Lendületes akciókkal indult a mérkőzés, amelyet mindkét fél fontosnak nevezett: a vendégeknek az élen maradáshoz kellettek a pontok, a hazaiaknak viszont a felzárkózáshoz. Drazic célzása ment mellé, majd a 12. percben Kovácsikk bravúrja kellett ahhoz, hogy érintetlen maradjon az MZSFC hálója: Tóth B. közeli lövését nagyon nyújtózva mentette. Többet és veszélyesebben támadott a PFC, a sárga-kékek meg kontrákkal és kiugratásokkal próbálkoztak. A 20. percben Drazic csaknem az ötösig verekedte magát, az utolsó csele közben azonban Szélpál szögletre szerelte. A félidő derekára kiegyenlítetté vált a talákozó, közben a labda a két 16-os között pattogott, az átadások pedig gyakran célt tévesztettek. A kövesdiek hátul „agyonra” biztosították magukat annak érdekében, nehogy úgy járjanak, mint pár nappal korábban, a KTE ellen. Izgalommentesen csordogált a játék és folyt a harc a középpálya uralásáért. A 34. percben Szabó B. szlalomozott egészen Kovácsikig, aztán a portás felszedte a labdáját. A jól segített védelmek állták a „sarat”, így tényleges gólhelyzet szinte nem is akadt. A 40. percben Kovácsikról kijött egy lövést, de a hálóőr másodszorra tisztázott. A szünet előtt két sárga lap jelentett esemény.

Szabó eldöntötte

A holtidőben egyik mester sem változtatott. A látogató Szabó B. révén hamar vezetést szerzett, így ettől kezdve a „matyóknak” feljebb kellett tolniuk az állásaikat. Az 58. percben Drazic abszolút helyzetbe került, középről 11 méterről célozhatott, labdájába Szélpál belelépett, szögletre mentett. Egyszerű volt a képlet: minden a soron következő gólon múlt és ezt tudták a gyepen lévők is. A 64. percben kettős cserék következtek, otthoni oldalon a rutinos „rókák” mentek zuhanyozni. A 66. percben Samperio egyenlíthetett volna, de jobbal, középről centiméterekkel a jobb alsó sarok mellé gurított. Az idő múlása egyre jobban szorította a dél-borsodiakat, akik becsületesen csípkedték is magukat, de messze voltak a csúcsformájuktól. A 79. percben Drazic 5 méterről fejjel sokat tévesztett. A hajrában megadta magát az erőtlen Mezőkövesd, amely sorozatban ötödik élvonalbeli meccsén nem talált a ketrecbe, így továbbra is mély gödörben van.

A gól története 47. perc: Skribek nyargalt a bal oldalon, majd estében középre gurított, Lukic nem tudott felszabadítani, Szabó B. jókor érkezett, nem zavarta senki és jobbal, 12 méterről a bal alsó sarokba helyezett, 0–1.