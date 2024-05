Különös gyomnövények lepték el a miskolci Vörösmarty utcát, a tavaly átadott, az Y-híd felé vezető négysávos út és a járda közötti zöldterületen. Túl sokat nem vágják erre a füvet - holott ez a terület még belvároshoz tartozik - most nehéz dolguk lesz, ha ideérnek a városgazdák. Tavaly rengeteg pipacs nyílt ugyanitt, a mostani növények azonban egészen más gyomok, hogy honnan kerültek erre az útszakaszra, rejtély. Először csak az tűnt fel, hogy bokrosodnak, húsos, vastag levelet növesztenek, de most már "kibontakoztak", és jól látszik, bogáncsokról van szó, mégpedig méretes példányokról. Némelyikük már virágozni is kezdett, lila virágot bontottak. Egyik-másik példány olyan magasra nőtt, mint jelen sorok írója, aki elérte a 180 centit. És persze jó bogáncshoz méltón megfelelően szúrósak is. Különösek, de be kell vallani, valójában szépek is. A növényhatározó szerint szamárbogáncs és útszéli bogáncs a becsületes nevük, néhány kígyószisz is tarkítja a látványt.