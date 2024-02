A DVTK labdarúgó csapata csütörtökön este közel állt a pontszerzéshez, egyik góljukat például les miatt érvénytelenítették, de a KTE kapusa, Varga is tett arról, hogy ne legyen esetleg iksz, vagy vendégsiker a meccs végén.

– Készültünk valamire, ami működött is, de sajnos kaptunk egy gólt, ami a B-tervet kellett, hogy előhozza – nyilatkozta Simon Miklós, a DVTK megbízott vezetőedzője. – Ezt a srácok nagyon jól megoldották, voltak helyzeteink, nagy helyzeteink, amiket nem tudtunk belőni. A félidőben ezt még inkább sikerült átbeszélni, és azt éreztem, hogy folyamatosan nyomás alatt tudjuk tartani a Kecskemétet, amelynek van egy jó csapata, jó védekezése, amit nagyon nehéz feltörni. Nekünk ez sikerült, igaz, egy szabálytalan góllal is. Nagyon elégedett vagyok a srácokkal, mert amit kértem tőlük, azt százszázalékosan a pályára tették. Lehetett volna talán több is a meccsben, jó volt érezni, még ha kis ideig is, hogy 2-1-re vezetünk, és a terv is meg volt arra, hogy miként lehet esetleg ebből 3-1, de másképpen alakult. A két gólnál több helyzetet nem számoltam össze a Kecskemétnek, amelynek nagy erőssége, hogy váratlan helyzetből is képest gólt szerezni, amire nem lehet számítani, ennek most mi az áldozatai lettünk. Ezen dolgoznunk kell, mert továbbra is azt gondolom: a Debrecenben kapott gólok is elkerülhetőek lettek volna, itt is, de a

,volna" az nem ,,játszik.

Teljesen pozitív vagyok, vannak minőségi játékosaink, egy jó öltözőnk, s biztos vagyok abban, hogy egy idő után ez vissza kell forduljon. Profi játékosokról van szó, akik tökéletesen tisztában vannak azzal, ha jó játszottak, meg azzal is, ha éppen rosszul. Vannak dolgok, indulatok, amiket nem biztos, hogy jó egy elvesztett meccs után egyből értékelni, de felemelhetik a fejüket, mert amit tudtunk, megtettük, ami most ennyire volt elég. Gratulálok a Kecskemétnek a győzelemhez, magunknak pedig a mutatott játékhoz, ahhoz a tűzhöz, amit szeretnék látni. Voltak olyan játékosok, akik Debrecenben nem játszottak, de tetszett a mostani teljesítményük. Remélem, a sérültjeink hamar visszatérnek, a betegeink pedig meggyógyulnak, és teljes kerettel dolgozva nagyon sok csapatnak borsot tudunk törni az orra alá.