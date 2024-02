A KTE meghatározó labdarúgói közül Banó-Szabó Bence, Lukács Dániel és Májer Milán is volt a játékosom a Honvéd második csapatában, nagyon büszke vagyok rájuk, hogy meg tudtak harcolni azért, hogy stabil élvonalbeli labdarúgók legyenek. Jó játékosok és ezt meg is tudták mutatni. Egy ellenfél is van a pályán, de mi mindig győzelemre és a győzelemért játszunk. Ha kiállítanak két játékost, vagy ha kihagyjuk a helyzeteket, akkor nehezebb dolgunk lesz, de a labdarúgóinkon azt az egészséges agresszivitást, azt a mentalitást szeretném látni, aminek egy DVTK játékost minden esetben jellemeznie kell. Azt várom el, hogy lobogjon a tűz a szemükben.