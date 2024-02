Egyenlített a negyeddöntős párharcban a Villeneuve d’Ascq csapata a DVTK Hun-Therm ellen, a női kosárlabda Euroligában, így a négyes döntőbe jutástól a jövő hét szerdai, miskolci összecsapás dönt.

Mint ismert: a múlt héten szerdán Diósgyőrben a DVTK nyert 78-66-ra, a mostani hét harmadik napján, Franciaországban pedig a Villeneuve bizonyult jobbnak, 63-59-re.

A mérkőzés után a diósgyőriek szakvezetője, Völgyi Péter így értékelt:

,,Először is gratulálok a Villeneuve-nek! Tudtak változtatni az előző meccshez képest, és mi ezt nem jól reagáltuk le. Igazából, jól harcolt mind a két csapat, nálunk a higgadtság hiányzott a játékunkból, hiszen a forgatókönyv hasonló volt, mint az első meccsen. Mos mi harcoltunk ki nagyobb előnyt az első negyedben, és viszonylag gyorsan utolért minket a vendéglátó csapat. Mivel nem voltunk elég higgadtak, elég sok labdát adtunk el ahhoz képest, ami a győzelemhez kellett volna. A Villeneuve nagyot sokat váltott védekezésben, és nem tudtunk elég okosan megjátszani a magas játékosokat a gyűrű alatt, hiányoztak ezek a közeli kosarak. A másik dolog, hogy sokkal kevesebb gyors indításos gólt dobtunk, mint az első meccsen. Jól futott vissza a Villeneuve, és sajnos sokszor a támadásokat elkapkodtuk. Egyébként pedig amúgy is jellemző ránk a sok hárompontos dobás, tömegben nem erős, de nagyon mozgékony a csaptunk.”

Mivel a két nyert meccsig tartó csata 1-1-re áll, így harmadik mérkőzés dönt az Euroliga négyes döntőjébe jutásról, és ezt a csatát a jövő héten szerdán, március 6-án, 18.00-tól rendezik meg a Diósgyőrben. Erre az összecsapásra pénteken reggel kezdik meg a jegyek árusítását, a dvtkarena.jegy.hu oldalon lehet elővételben belépőket váltani a 3396 fő befogadására alkalmas DVTK Arénába.

Legutóbb valamivel több mint három ezer néző volt a meccsen a sportcsarnokban, most a 3100 fős létszám túlszárnyalására is van esély, főleg akkor, ha – az első mérkőzéshez hasonlóan – most sem érkeznek vendég szurkolók Franciaországból.

A két csapat első meccsén több mint háromezer néző volt

Fotó: Árvai Károly