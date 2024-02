Debreceni VSC – Diósgyőri VTK 1-2

----

88. perc: Újabb DVTK csere, Bokros helyett Stephen jött be.

----

87. perc: Dzsudzsák beadása után két hazai lövés is megakadt Odyntsovban.

----

83. perc: Acolatse csavarta a labdát a bal kapufa mellé.

----

82. perc: Kampetsisnek volt meccs labdája, ám elfutása végén Megyeribe lőtt.

----

79. perc: Csere a hazaiaknál is, Manrique helyett Lagatos jött be.

----

79. perc: Kettős csere a vendégeknél, Bényei helyett Popadiuc, Pozeg Vancas helyett Kampetsis állt be.

----

77. perc: Szatmári megkapta a második sárga lapját, utána a pirosat is, 10 főre fogyatkozott a DVTK.

----

75. perc: Dzsudzsák szabadrúgása okozott gondot, Bárány hibázott a kapu torkában.

----

67. perc: Bényei lövését védte Megyeri.

----

64. perc: Kettős vendég csere, Jurek helyett Pernambuco, Edomwonyi helyett Acolatse állt be.

----

63. perc: Hármas csere a DVSC-nél, Szuhodovszki helyett Loncar, Oliveira helyett Kyziridis, Szécsi helyett Úlfarsson állt be.

----

62. perc: A vendég kaputól 25 méterre szabadrúgáshoz jutott a DVSC. A pontrúgást Dzsudzsák végezte el, akinek a lövése a jobb felső sarokban akadt meg, 1-2.

----

61. perc: Szatmári kapott sárga lapot.

----

57. perc: Edomwonyi ívelése után a középen érkező Jurek fejelt a kapuba, 0-2.

----

50. perc: Bényei lőtt 17 méterről a jobb alsó sarokba, 0-1.

----

46. perc: Megkezdődött a második játékrész.

----

45+2. perc: Vége az első félidőnek.

----

45. perc: Két perc hosszabbítás következik.

----

41. perc: Kusnyír lőtt a kapu fölé.

----

39. perc: Edomwonyi lövését védte a hazai kapus.

----

37. perc: Edomwonyi jobbról érkező beadását Bényei fejelte a kapu mellé.

----

29. perc: Oliveira várt túl sokat a diósgyőri kaputól 10 méterre, és végül beérték, szerelték.

----

16. perc: Bárány fejelt közelről a kapu fölé.

----

15. perc: Dzsudzsák lövését védte a DVTK kapusa.

---

7. perc: Szuhodovszki fejesét mentette Odyntsov, úgy hogy a labdát kapufa tövére tenyerelte, ahonnan szögletre perdült a játékszer.

---

2. perc: Oliveira lőtt balról a bal kapufa mellé.

----

1. perc: Megkezdődött a mérkőzés.

----

A vendégszurkolók számára kijelölt két szektorban 1000 fős diósgyőri tábor várja a mérkőzést.

----

A borsodi együttesnél szerdán edzőváltás történt, Kuznyecov Szergej menesztése után a labdarúgó akadémia igazgatóját, Simon Miklós bízták meg azzal, hogy készítse fel a meccsre a csapatot, illetve, hogy lássa el a szakvezetői feladatokat a mostani bajnokin.

A DVTK 56. élvonalbeli edzője megtette azt, amit elődje eddig nem igazán, több U21-est is a kezdőbe állított, Jureket és Bényeit, hogy termeljék a fiatal perceket. Ezen kívül ,,magyarosította” is a csapatot, az említett két labdarúgón kívül Gera, Szatmári, Holdampf és Bokros is kezdő lett, utóbbi némi meglepetésre kezdett bal oldali védőként, kiszorítva az ősszel minden meccs minden percét a pályán töltött Stephent. Így összesen öt légiós, Odyntsov, Vallejo, Lund, Pozeg Vancas és Edomwonyi jutott szóhoz a diósgyőrieknél.

----

Debreceni VSC – Diósgyőri VTK 1-2 (0-0) - ÉLŐ

Debrecen, 5841 néző. V.: Bogár (Tóth II. V., Garai).

Debreceni VSC: Megyeri – Kusnyir, Dreskovic, Pellumbi, Ferenczi – Manrique, Szuhodovszki – Szécsi, Dzsudzsák, Oliveira – Bárány. Vezetőedző: Srdjan Blagojevic.

Diósgyőri VTK: Odyntsov – Gera, Szatmári, Lund, Bokros – Vallejo – Jurek, Holdampf, Pozeg Vancas, Bényei – Edomwonyi. Vezetőedző: Simon Miklós.

Gólszerző: Bényei (0-1) az 50., Jurek (0-2) az 57., Dzsudzsák (1-2) a 62. percben.