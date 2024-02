„Minden ok, haladunk. Rendesek a katonák, meg a rendőrök is. És itt az emberek is egész másak, mint Mauritániában, ahol azt hittem, mindenki meg akar enni/ölni. Daubek Bence vett netet, ez időnként működik, 1-3 percre, de az állam korlátozza a zavargások miatt. Elég jól haladunk, bár sok a falu, óriási fekvőrendőrökkel, rendőr és katonai check pointokkal. Őrjítően szegények, de mosolygósak, vidámak a gyerekek. Ma egy faluban megálltunk az iskolánál. Egy ember beszélt angolul, szóval odaadtunk egy csomó iskolai adományt. Őrület volt, majd küldök videót, ha lesz rá mód.