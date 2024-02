Beszámolót tett közzé a Diósgyőri Szurkolói Koordinációs Iroda facebook bejegyzésében arról, hogy kedden este találkozón vettek részt a DVTK labdarúgócsapatának képviselőivel. A megbeszélésen, amelyen a klubot Sántha Gergely, a labdarúgócsapatot működtető gazdasági társaság ügyvezető igazgatója, Bajúsz Endre sportigazgató, Kuznyecov Szergej – akkor még mint – vezetőedző és Világ Péter, kommunikációs igazgató vett rész.

A beszámolóban többek között ez szerepel:

,,A keddi napon, egy jóval előre leegyeztetett időpontban, idén először találkoztak az Iroda tagjai, a klub vezetői és a tavaszi szezonkezdetre való tekintettel labdarúgó csapatunk szakmai stábjának képviselői.

Az első kérdésünk az volt, hogy hogyan látja a tavaszt a szakmai stáb, miben reménykedhetnek a szurkolók. dr. Bajúsz Endre sportigazgató elmondta, hogy nagyon szoros a bajnokság szinte bárki-bárkit meg tud verni. Elmondta azt is, hogy voltak problémáink az őszi szezon alatt, főleg a sérülések azok, amelyek megnehezítették a dolgunkat. A sérülések főleg a védelemben jelentkeztek, így látható volt, hogy ez a csapatrész gyengébb lett. Ezeket a pozíciókat próbálták elsősorban betölteni. Érkezett két belső védő, és bíznak Bárdos Bence mihamarabbi visszatérésében is. Kapusposztra tehetséges fiatalokat próbáltak hozni, a fiatalszabály miatt, mert a vezetőedzőnek be kell építenie a fiatalokat a kezdőbe. Bajusz Endre elmondta, hogy a fiatalszabály által kapott több százmilliós, akár félmilliárd forintnál több támogatás is a költségvetés része, így ezt teljesíteniük kell. Ez előrevetíti, hogy több fiatal játékost fogunk látni a csapatban a tavaszi szezonban. Csatárposzton terveztek még erősítést, sőt megegyezés is történt egy játékossal, végül azonban a labdarúgó meggondolta magát és az aktuális bajnokságában maradt. Természetesen tovább próbálkoznak, az átigazolási időszak végéig.

- A fiatalszabályt akkor tudjuk teljesíteni, ha minimum egy fiatal játékos végig játssza a 90 percet” - tudták meg a jelenlévő drukkerek, akiknek azt az információt is elmondták, hogy Bényei, Jurek, Bánhegyi és Tóth Balázs is több lehetőséget fog kapni.

Bajúsz után Kuznyecov

A szurkolók által a facebook-on közzé tett beszámoló, így folytatódik:

„További szurkolói kritikákat is elmondtunk a jelenlévőknek. Lukács, Sentic, illetve Obunet elengedését is megkérdeztük, hogy ezekre miért volt szükség, illetve a napokban felröppent Gera távozásra is rákérdeztünk.

Bajúsz Endre elmondta, hogy Senticet a Hajduk Split visszahívta, illetve ez nekünk is jó volt, mivel van két tehetséges fiatalunk a kapusposzton, ahogy már fentebb is említette. Obunet pedig több játéklehetőség reményében ment Kassára. Nem felejtették el, figyelni fogják hogyan teljesít. Gerával a hosszabbításon tárgyalnak, a Diósgyőr megtette az ajánlatát, most már a játékoson múlik a dolog. Emellett Holdampf Gergővel is hosszabbítást tervez a klub, a tárgyalások jól haladnak. Lukácsról még a későbbiekben lesz szó.

Ezután Kuznyecov felé fordultunk. A vezetőedző azzal kezdte mondandóját, hogy köszöni a csapat nevében a támogatást, a szurkolást. Majd meglepetten hallgattunk tovább a csapat jelenlegi helyzetéről. Szergej elmondta, folyamatosan azon dolgoznak, hogy minél jobb játékost tudjanak idehozni, viszont ez nehéz, mivel a klub költségvetése ennyit enged meg. Jelenleg 17 bevethető játékosunk van, 3 sérültünk + 3 kapus, és az akadémisták, amit nagyon kevésnek tart. Szergej elmondta, hogy folyamatosan próbálja megtalálni a megfelelő fiatal játékosokat is, azonban ez nagyon nehéz számára, de mivel ez a klub vezetésének az elvárása, érdeke, kényszerpályán vagyunk. Mint megtudtuk a most érkezett külföldiek ingyen érkeztek hozzánk, Marco Lundot viszont, kivásároltuk. A szakember nehézségekről beszélt, de nem fejtette ki pontosan mire is gondol, mint mondta: ennek ellenére megpróbálnak megtenni mindent annak érdekében, hogy sikeres legyen a csapat és közösen tudjunk örülni a végén. Hozzátette: mindent elkövettek azért, hogy megfelelő játékosok érkezzenek Diósgyőrbe. Marco Lundot kiemelte, hogy ő megfelelő belső védőnk lesz. Másik igazolt belső védőnők, Baco térdfájdalmakra panaszkodott, ami eléggé aggasztó. A bolgár belső védőnk emberileg nem felelt meg, edzés munkájával és hozzáállásával több gond is adódott, így rá nem számítanak a továbbiakban. Obounetről elmondta, hogy a gyorsasága miatt hozta ide, ami az NB II-ben nagy segítségünkre szolgált, viszont az élvonalban már kevés a gyorsaság. Obounet befejezéseivel gondok vannak, ezért is adták kölcsön, hogy fejlődni tudjon és játéklehetőséget kapjon. Látja, hogy a befejezéssel általánosságban gondjai vannak a csapatnak, így az edzéseken kiemelt figyelmet szentelnek ennek gyakorlására. Csatárposzton Szergej is szeretne erősítést. Ez viszont nagyon nehéz, mivel vagy a fentebb említett dolgok történnek, tehát meghiúsul az átigazolás, vagy Szergej nem szeretne olyan játékost idehozni, aki alibizni jönne csak Diósgyőrbe. A játékosok visszajelzései szerint, az edzések intenzívek és jók, megvannak rendesen dolgoztatva. Szergej kitért az edzőtáborra is. Szerinte, helyt álltunk minden mérkőzésen, hiszen javarészt nálunk jobb költségvetésű, jobb játékosállománnyal rendelkező csaptokkal játszottunk. Természetesen az edzőmeccseken nem az eredmény számít, de tudja, hogy a helyzetkihasználással gondok vannak. Ezen dolgoznak folyamatosan. Kicsit beavatott minket abba is, hogyan választja ki a megfelelő játékosokat, akik aztán idejönnek. Személyesen nézi meg őket, illetve vannak segítői is ebben. Ilyen módon érkezett ide pl. Vallejo és Vancas is, akik a szurkolók körében hamar népszerűek lettek jó játékukkal. Természetesen csúsznak be hibák is, ilyen volt a francia belsővédő Célestin, akitől hamar megváltunk és most ilyen a bolgár védő is - mondta.

Ezért is érkezett két belső védő, de gond itt is van, mert Baco megsérült. Bényei és Jurek viszont közelebb kerültek a kezdőhöz, a jövőben biztosan több lehetőséget fognak kapni. Még egyszer elmondta Kuznyecov, hogy támadót mindenképp szeretne igazolni, sajnos a már említett csatár nem jött össze, viszont február 14-ig még van idő.

A bajnokság mellett a Magyar Kupáról is szó esett, nehéz mérkőzésre számít a Zalaegerszeg ellen, viszont bízik a csapatban, illetve elmondta, hogy hátul és középen stabilabbak lettünk elől pedig, remélhetőleg egy új csatár érkezésével majd később stabilizálódik a helyzet. Itt jött szóba Lukács Dániel is. Szergej elmondta, hogy Lukács nem szerette a konkurenciát, ellenben ő mindenképp játszani akart volna, de ezért nem tett meg mindent. Részben azért ment Kecskemétre, mert tudta, bármit csinál, ott kezdő lesz.

A drukkerek bírálata

A Diósgyőri Szurkolói Koordinációs Iroda bejegyzésének további részében ez szerepel:

,,Szurkolói bírálatot, kritikát fogalmaztunk meg a vezetőedzővel szemben. Megkérdeztük, miért nem a saját posztjaikon játsszanak egyes játékosok, mint például Lukács is. Visszautaltunk arra, hogy Lukács lenyilatkozta, hogy a saját posztján akart játszani, ezért is döntött, hogy eligazol Kecskemétre. Szergej válaszolt, hogy őt meglepte Lukács nyilatkozata mert ők erről egyszer sem beszéltek. A nyilatkozata után pedig Kuznyecov még írt is Lukácsnak, hogy miért mondott ilyet.

- Teljesen más felállást kellett volna alkalmazni, ha Lukács a saját posztján akart volna játszani. Ilyen kérés viszont tőle nem érkezett felém - mondta.

Kuznyecov azzal zárta, hogy minden akadály ellenére meg fognak tenni a tavaszi szezonban is mindent, hogy sikeresek legyenek és örömöt tudjanak okozni a szurkolóknak.

Feszült hangulatban

A drukkerek és a diósgyőri klub vezetők találkozójáról készült szurkolói beszámoló így folytatódik:

,,Kuznyecov a beszélgetés során, amit már egyszer korábban is elmondott egy sajtótájékoztatón, hogy NB II-es költségvetéssel dolgozik a klub, most megismételte, és szerinte "ezért nem tudnak minőségi labdarúgókat igazolni, csak úgy, ha eladnak valakit, s abból az összegből lehet majd szerződtetni." Úgy gondolja, hogy ez a jövőben is így lesz.

A jelenlévők közül Bajúsz Endre, valamint Sántha Gergely is cáfolták, hogy NB II-es költségvetése lenne a klub labdarúgó szakosztályának, sőt az NB I középmezőnyéhez tartozik ebből a szempontból is a DVTK. Az igazolások mellett pedig a pénzek a játékosfizetésekre fordítódnak, és a kifogástalan körülmények biztosítása is fontos szempont, de még így is jutott játékosvásárlásra is, amit maga a vezetőedző kért, viszont tényként fogalmazták meg, hogy a jelen gazdasági környezetben igen is vannak korlátok, de nemcsak Diósgyőrben, és nemcsak a sportban, hanem élet más területein is.

Érezhetően elég feszült hangulatban voltak egymással vezetőedző és sportigazgató, valamint elnök és vezetőedző a fiatalszabály, és a költségvetés miatt. Kuznyecov negatív impulzusai közepette, természetesen mi megköszöntük a vezetőedző véleményét, s bár a szakember egy elég borús képet vetített élénk a tavaszra, de mi persze nem csak a szépre és a jóra vagyunk ilyenkor kíváncsiak, hanem arra is, hogy ha vannak megoldandó feladatok, vannak hibák, de azon dolgoznak, hogy ezeket minél hamarabb ki tudják javítani.”