A csütörtöki DVTK Hun-Therm – ACS Sepsi-SIC (72-54) női kosárlabda Euroliga mérkőzés különleges emléke lesz majd annak a 2000 embernek, aki jelen volt a DVTK Arénában, a magyar és erdélyi, többek szerint két magyar csapat meccsén. A Sepsiszentgyörgy városából érkezett román bajnokot 3-4 tucat zöld-fehér szurkoló kísérte el a magyar bajnoki bronzérmes otthonába, Diósgyőrbe, és ahogy a meccs végén a vendégek szakvezetője, Zoran Mikes nyilatkozta, a két tábor a meccs folyamán végig szinergiában volt.

Már a mérkőzés előtt voltak jelei annak, hogy baráti lesz a hangulat a lelátón, ugyanis a csarnokba énekelve bevonuló vendég drukkereket tapssal köszöntötték a hazai szurkolók, majd nem sokkal később kórusban kiabálták feléjük, hogy szerbusztok, amire a túloldalon taps volt a válasz.

A meccs előtt a zöld-fehér sepsiszentgyörgyi fanatikusok és a hazaiak együtt énekelték a magyar Himnuszt, majd a meccs során több ízben is egymás csapatát éltették, hol az egyik tábor mondta kórusban, hogy hajrá, amire az erdélyiek a Diósgyőr, a házigazdák a Sepsi nevét válaszolták, hol a Ria, ria, Hungária hangzott fel a lelátón.

Volt olyan is, hogy a vendég drukkerek a diósgyőri csapat egykori kiváló játékosát, a klub jelenlegi utánpótlásedzőjét, a sepsiszentgyörgyi születésű Ambrus Erzsót éltették, amihez csatlakoztak a hazaiak is.

A meccs végén pedig – mielőtt a diósgyőriek megünnepelték volna azt, hogy sporttörténelmet írtak, hogy a legrangosabb európai kupasorozatban fennállásuk során először bejutottak a 8 közé –, előbb a Székely himnuszt énekelték közösen a két csapat drukkerei, majd az Ismerős arcok zenekar Nélküled című számát, libabőrös, érzelmeket megindító hangulatban.