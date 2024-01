A DVTK Jegesmedvék jégkorongcsapata megtorpant, legutóbbi öt mérkőzéséből négyet elveszített, egyedül a címvédőt verte meg hazai környezetben, ez a találkozó azonban csaknem telt ház előtt sokáig emlékezetes marad, hiszen a legkényesebb igényeket is kielégítő összecsapáson egymást érték a fordulatok.

„Mélyvénás” elemzés

Annak boncolgatására, mely szerint hogyan lehet 7–6-ra nyerni, majd pár nap múlva 5–0-ra veszíteni, Vas János egykori sokszoros válogatott csatárt, két elit világbajnokság szereplőjét, a klub akadémiája U21-es együttesének vezetőedzőjét kérdeztük.

– A kérdés nagyon jó és akár mély szakmai elemzést is megérne – kezdte a miskolciak kikezdhetetlen tekintélyű szakembere, majd így folytatta: – A konkrét, velünk kapcsolatos történésektől eltekintve, általánosságban elmondhatom: túl azon, hogy ebben a műfajban pillanatok alatt bármi és ennek ellenkezője is előfordulhat, a hoki alfája és omegája a védőmunka. Minden csapatnak nagyon kell vigyáznia arra, hogy kevés találatot kapjon, mert ha sokat kap, gyakorlatilag nincs esélye a győzelem megszerzésére. A gólgyártás általában akkor megy, amikor kialakul a kellő kémia a sorok között. Az állandó ötösöket azonban gyakran megbontják a betegségek, a sérülések és az eltiltások, amelyek cserélgetésekre, személyi változtatásokra kényszerítik a trénereket. Ez a feladat nagyon bonyolult és itt máris élőtérbe kerül a megérzés, meg a szerencse. Vagyis a mestereknek – akik figyelembe veszik a különböző egyéni tulajdonságokat és mutatókat – összhangot kell teremteniük az emberek között és ebbéli törekvésükben jó, ha Fortuna fogja a kezüket. Szólnom kell arról is, hogy berkeinkben gyakran hallom a mumus szót. Jómagam nem hiszek a babonában, bár az kétségtelenül igaz, hogy egyes játékosok agresszívebbek, nagyobb darabok, vagy éppen technikásabbak társaiknál, de a mai világban már viszonylag könnyen rájuk lehet készülni és a velük szemben alkalmazandó taktikát is egyszerűbb kidolgozni, mint évtizedekkel ezelőtt.

Nem keresett kifogásokat

A diósgyőriek a hétvégén kétszer is saját csarnokukban szerepelnek, így máris módjuk lesz a javításra.

Pénteken 18 óra 30 perctől a legutóbbi ezüstérmes FTC-Telekom gárdáját látják vendégül az Erste Liga 20. fordulója keretében, míg vasárnap 18 órától a hivatalos sorsolás szerint a 27. kör keretében a Dunaújvárosi Acélbikákkal csatáznak a népkertben.

– Minden vereséget csalódásként élünk meg – tekintett vissza a szerdai újpesti kudarcra Steve Kasper, a Jegesmacik kanadai vezetőedzője, majd hozzátette: – Azt el kellett ismernünk, hogy az Újpest nagyon alázatosan játszott. Mi nem akartunk kifogásokat keresni, de arra emlékeztettük a hokikedvelőket, hogy a legjobb hat csatárunkból sérülés miatt hárman is hiányoztak, továbbá több játékosunk küzdött betegségekkel. Volt olyan sportolónk is, aki csak egy edzésen vett részt a meccs előtt, ilyen körülmények között pedig nem tudtunk felnőni a feladathoz.

Nagy feladat előtt

A Fradi ősi „ellensége” a DVTK-nak, ennek ellenére Páterka Bencéék decemberben kétszer is elkaszálták nagy riválisukat: 5–1-re és 5–4-re diadalmaskodtak ellenük.

– Pénteken újabb nagy feladat vár ránk, az aktuális listavezető elleni meccs ugyanis mindig az egyik legnagyobb kihívást jelenti – folytatta a tengerentúli mester. – A múlt hónapban kétszer fektettük őket két vállra, ezért biztos, hogy extra motivációval érkeznek hozzánk, így nekünk mentálisan és fizikálisan is alaposan fel kell készülnünk erre az összecsapásra. Sajnos, a keretünk még mindig távol áll az ideálistól a maródiak miatt: Lövei és Kuleshov biztosan nem áll majd rendelkezésünkre, abban viszont töretlenül bízunk, hogy Esteves vállalni tudja a játékot a zöld-fehérek ellen.