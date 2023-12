A klub honlapja az alábbiakról számolt be: ,,Több olyan játékos is van a Cigánd SE kötelékében, akik a 2023/24-es szezon őszi idényében kölcsönben szerepeltek más együttesnél, ők a télen visszatérnek klubunkhoz. Így a teljes sárospataki kontingens: Gégény Zénó, Hunyadi Bence, Juhász Martin, Oravecz Zénó, Poór László és Szegedi Bence is Cigándon kezdi a felkészülést. Közülük két játékos esetében várható klubváltás, a többiek nagy valószínűséggel maradnak Cigándon. Jelen helyzet szerint Elek Ádám is visszatér Cigándra, de ő szinte biztos, hogy nem marad nálunk, – egyrészt több NB III-as kérője is van, a másik pedig, hogy a legideálisabb ha tavasszal még folyamatosan tud ezen a szinten játszani."