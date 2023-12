Női röplabda Extraliga, 7. forduló:

DVTK Ongropack – Kaposvári NRC (Miskolc, DVTK Aréna, szombat, 18.00)

Németh Szabolcs, a DVTK vezetőedzője: – Újabb lehetőség előtt vagyunk, hogy végre meg legyen az a bizonyos áttörés, amiben továbbra is hiszek, de nem csak én, hanem a lányok is. Azért, mert látom, hogyan dolgozik a csapat hét közben, mennyire jó a hozzáállása ennek a társaságnak, viszont bizonyos dolgok nem jönnek maguktól, idő kell hozzá. Szeretnénk megragadni az esélyt, de biztos vagyok abban, hogy a Kaposvár is ugyanígy gondolkodik, egy pontot sem fognak ingyen adni. Nem foglalkozunk a múltbeli eredményekkel, csak annyiban, hogy a történteket a fejlődés érdekében hasznosítsuk. Ami hiányzik, azért melózni kell, a tapasztalat nem jön egyik napról a másikra, mely mellett kell a hit, az önbizalom és még egyéb apróságok a mentális, illetve a szakmai oldalon. Fiatal, rutintalan játékosaink vannak, meg kell tapasztalniuk minden jót és rosszat, utóbbiból viszont már elegünk van, szeretnénk átbillenteni annak a bizonyos mérlegnek a nyelvét, és ponttal, pontokkal zárni a szombat estét. Új orosz játékosunk, Prosvirina jó választás volt, a kvalitásait elnézve nem kell neki hosszú idő ahhoz, hogy kijöjjön az belőle, ami benne van.