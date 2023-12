A hölgyeknél, párbajtőr egyéniben (99 induló) Diósgyőri VE-s versenyzők is bekerültek a legjobbak közé, ráadásul ketten is, ugyanis Kozma Laura, illetve Terhes Hanna is bronzérmes lett, azt követően, hogy elveszítették az elődöntőt riválisaikkal szemben. Párbajtőr csapatban (13 induló) a lányok még nagyobb sikert ,,vívtak össze", ugyanis egészen a fináléig meneteltek, ahol aztán izgalmas meccsen győzték le 45:42-re a Vasast. A Takács-Borkuti Nóra, Terhes Hanna, Kozma Laura összetételű hármas (edzők: Kosztopulosz Beatrix, Patócs Béla) ezzel a nőknél az ob egyetlen vidéki aranyérmét gyűjtötte be.