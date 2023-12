A labdarúgó NB I 15. fordulójában vasárnap 15.15-től DVTK – Zalaegerszegi TE FC mecset rendeznek a diósgyőri stadionban. A két csapatnak ez lesz a második mérkőzése egymás ellen ebben az évadban, az elsőről, az augusztus 18-i, egerszegi bajnokiról szép emlékeik vannak a diósgyőrieknek, hiszen a piros-fehérek jó játékkal, 3-1-re nyertek (ennek a találkozónak a vendég szurkolók beléptetése volt a különlegessége, ugyanis a DVTK drukkereknek a ruházat átvizsgálásakor még a cipőiket is le kellett venniük).

Azóta sok minden változott, elsősorban a zalai gárda háza táján, több csere is történt a játékoskeretükben, és edzőt is váltottak, a múlt héten Márton Gábor a Debreceni VSC elleni, hazai 2-1-es vereséggel mutatkozott be a ZTE kispadján. Ráadásul az előző fordulóban, a Mezőkövesd Zsóry FC az Újpest FC ellen megszerzett 3 pontjának köszönhetően (4-0), a dél-borsodiak maguk mögé húzták a tabellán az egerszegieket, akik így most kieső helyen várják a Diósgyőr elleni csatát.

A DVTK sem volt sikerélménye a múlt hét végén, a piros-fehérek a Paksi FC vendégeként kaptak ki 4-1-re, és ezzel az eredménnyel a Tolna megyei csapat a táblázat élére ugrott. A DVTK ezen a meccsen elveszítette kezdő kapusát, Odyntsovot, akit még 0-0-s állásnál, a 9. percben, egy kapuból kifutását követő elcsúszásánál, véletlenül fejbe rúgta a paksiak egyik játékosa. A hálóőr ekkor azt jelezte, hogy ennek ellenére folytatni tudja a játékot, aztán két perccel később gólt kapott, majd amikor a 21. minutában ismét kapitulált, a lecserélése mellett döntöttek. Sentic állt be helyette, és a hét kérdése az a DVTK-nál, hogy kapusposzton, a ZTE ellen mi az A és a B variáció, hogy Odyntsov leültethető-e a kispadra, illetve, hogy a keretből hetek óta hiányzó Danilovic tud-e csere lenni, ha Sentic áll a gólvonalra, vagy egy fiatal kapust is fel kell készíteni a meccsre.

Hasonló játékra

Ami pedig a védelmet illeti: jó hírnek számít, hogy Gera – sárga lapos eltiltása után – visszatérhet a hátsó alakzatba, annak a jobb szélére, így csak a belső védő kettősön kell morfondírozni, azon, hogy a Szatmári, Chorbadzhiyski duó vigye-e el a meccset, vagy biztosabb, ha Vallejo még egyelőre nem tér vissza a középpályára.

Bár a két csapat között nagy a különbség pontszámban, de rendkívül éles meccsre van kilátás, hiszen a DVTK-nak a dobogós helyért zajló harcban, a ZTE-nek pedig a kieső helyről való elkerülés miatt van nagy szüksége a győzelemért járó 3 pontra.

– Magabiztosan kell játszanunk, végig koncentráltan, alázatosan kell futballoznunk, hogy minél előbb feledtessük a paksi kisiklást – mondta Kuznyecov Szergej, a DVTK vezetőedzője. – A legutóbbi mérkőzés egyik tanulsága az volt, hogy nem csak az ellenfélhez, hanem a pályához is alkalmazkodnunk kell. Kiszámíthatatlan, hogy milyen lesz az időjárás vasárnap, de ha látjuk, hogy mély a pálya, ha csúszkálunk, és nem tudunk kombinatívan játszani, akkor egyszerűsíteni kell a játékunkat. Remélem, hogy megtanultuk ezt a leckét és ha tudjuk játszani a játékunkat, akkor megpróbáljuk, ha nem, akkor változtatunk. Csak egy mérkőzésen lépett pályára Márton Gábor irányításával a Zalaegerszeg, ezért még messzemenő következtetéseket nem lehet levonni, de kicsit másképp próbáltak játszani, mint azt megelőzően. 4-4-2-ben álltak fel, nem támadtak le agresszíven, nem törekedtek labdatartásra sem, arra vártak, hogy Debrecen hibázzon és abból szerettek volna gyors támadásokat vezetni. Hasonló játékra számítok tőlük vasárnap is. Nagyon fontos számunkra ez a mérkőzés, ezért mindenképpen nyerni akarunk a ZTE ellen. ÉM

Várható kezdő

A Diósgyőri VTK várható kezdőcsapata: Sentic – Gera, Szatmári, Vallejo, Stephen – Bényei (Klimovich), Holdampf – Pernambuco, Pozeg Vancas, Acolatse – Edomwonyi.