Aszaló – Sajóvámos 4-1 (1-0)

Aszaló, 50 néző. V.: Rendek (Ebergényi, Kovács K.)

Aszaló: Éliás – Fizer (Mata), Ruszó, Bodnár, Erdélyi, Lencsés, Ádám A. (Márton J.), Ganyi (Dányi), Ferenczi, Horváth K. (Bozó), Lázi. Csapatvezető: Szabó László.

Sajóvámos: Stefán – Tóth I. R., Hozdik, Horváth Z., Tóth B. (Szendi), Illés T. (Illés G.), Szabó D. (Szegedi), Váradi, Kalmár (Nagy Zs.), Tóth I., Balogh T. Elnök-edző: Tóth Barnabás.

G.: Ferenczi (2), Horváth K., Lencsés (11-es), ill. Horváth Z. (11-es).

Jók: Ferenczi (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Stefán.

Szabó László: – Két hét alatt két rangadót nyertünk meggyőző fölénnyel. További sikereket a vámosi csapatnak.

Tóth Barnabás: – Megérdemelt hazai győzelem.

Hernádnémeti – Boldva 6-1 (2-0)

Hernádnémeti, 50 néző. V.: Soltész I. (Kalló Zs., Bense).

Hernádnémeti: Magyar M. – Lakatos E. (Smidt), Lipták, Makó (Horváth A.), Galyas, Gyurgyánszki, Dobos D. (Rosenthal), Szendrei, Horváth D. (Juhász), Orosz, Novotny (Maczkó). Edző: Kertész Gábor.

Boldva: Kozák – Csáki, Magyar D., Hudi, Horváth R., Horváth I., Fángli (Sipos), Bari (Váradi), Varga L. (Ajtay), Rácz, Hevele (Glonczi). Edző: Váradi Béla.

G.: Galyas (3), Rosenthal (2), Smidt, ill. Váradi.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Kertész Gábor: – Jó ellenfél jó játékvezetői hármas, jóleső pálinka. Gratulálok mindkét csapatnak, hiszen egy látványos mérkőzésen vagyunk túl. Helyzetek itt is, ott is és szerencsére az ötmilliós pályánk sem ment tönkre, mert itt legalább van vízelvezetés. Köszönöm az ifistáink segítségét a mai napon is, de most ők vitték vállukon a csapatot. Jobbulást "Kis Gyufa". Isten éltessen Bacsó Levi!

Váradi Béla: – Megérdemelt hazai győzelem.

Sajószentpéter – Szikszó 9-2 (5-1)

Sajószentpéter, 30 néző. V.: Sohajda (Ivancsó, Miskovics).

Sajószentpéter: Hauberger (Vass K.) – Balázs T., Válint, Kovács A., Orosz, Márton M., Bálint Cs., Nahaj (Bodnár), Molnár Á., Bodzás (Tóth A.), Halász. Edző: Pallós Szabolcs.

Szikszó: Czimbalmos P. – Mikó (Marincsák), Czimbalmos D. (Hallgató), Balog Zs. (Varga L.), Vaszil, Bancsók, Faludi S., Horváth L., Faludi O. (Varga Zs.), Krajnyák, Keresztesi. Edző: Ártim Csaba.

G.: Márton M. (4), Kovács A. (2), Orosz (2), Bálint Cs., ill. Bancsók, Horváth L.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Pasiczki Csaba elnök: –A rossz körülmények ellenére sikerült jó játékkal itthon tartani a 3 pontot. A továbbiakban sok sikert Szikszó csapatának.

Ártim Csaba: – Rossz időben kritikán aluli teljesítmény. Gratulálok a hazaiaknak.

Izsófalva – Varbó 10-0 (2-0)

Izsófalva, 50 néző. V.: Fercsák (Solymosi, Horváth Dóra).

Izsófalva: Rézműves E.– Szaszin, Fehér, Nyiri (Járdánházy), Lázi L., Lehel, Bihari, Csorba (Páró), Bálint Zs. (Budai), Sebők, Filkóházi. Edző: Barnóczki Attila.

Varbó: Csáki – Szinai, Balogh B., Borsodi, Csernely, Balog D., Szabó M. (Kaló), Szikszai (Dankó M.), Kapaló (Gál M.), Varga Zs. (Szárnya), Nyeste (Tátrai). Csapatvezető: Dankó Máté.

G.: Lázi L. (6), Lehel (2), Rézműves E. (11-es), Filkóházi.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Barnóczki Attila: – A mérkőzés elején sok ziccer kimaradt. Tartottam tőle, hogy ez megbosszulja magát, de a végére kijött a két csapat közti osztály különbség. Remélem tovább megyünk ezen az úton és elérjük célunkat.

Dankó Máté: – Nem szoktam mentegetőzni, de sajnos nyolc hiányzót egy tőlünk komolyabb klub sem bírna el. Ebben a felállításban ennyi volt a mai mérkőzésben. Megyünk tovább, a mai meccs nem mérvadó.