A vármegyei II. osztály Keleti csoportjában a Szerencs VSE csapata áll az élen, a keret legidősebb tagja Buri Attila, aki november 10-én töltötte be 43. életévét. A futballista az eddigi találkozók közül 9 alkalommal volt kezdő, 1-szer pedig csere, vagyis aktív szerepet vállalt az eredményekből. Az SZVSE az előző hét végén 6-0-ra nyert a mádiak ellen, idegenben, viszont a vendégek 19-es mezét viselő játékosa hiányzott.

– Ezt a mérkőzést egy budapesti koncert miatt hagytam ki, és most szombaton sem leszek, ugyanis a születésnapom gyanánt egy wellness hétvége szerepel a programban. A srácok tehát nélkülem fognak kiállni a páciniak ellen, remélem, győzünk – ismertette mindezt Buri Attila. – Még most is ugyanúgy imádom a labdarúgást, mint korábban, azonban a szorgos-dolgos hétköznapok után már mérlegelek, hogy mit, hogyan oldjak meg, ha van valami más fontos program a hét végén, akkor nem minden áron választom a futballt.

Játszana, megfontoltan

A hegyaljaiak remek szerepléséről az alábbiakat fogalmazta meg Buri Attila.

– Már ideje volt, hogy kijöjjön nekünk is a lépés – jegyezte meg. – Nagyon jó játékosokból áll a csapatunk, de az elmúlt években mindig volt valami, ami miatt nem tudtunk igazából összekovácsolódni. Most eljött az idő, ez meg van, illetve a szerencse is mellénk állt mostanság. Az első hely kérdése azonban még egyáltalán nem lefutott.

Felvetettük, hogyan döntene, ha a gárda feljutna a vármegyei I-be, és a pályán kivívott eredménysor mellett az adminisztratív feltételeknek is megfelelne.

– Ez még messze van, de játszunk el a gondolattal: nyílván megpróbálnám a játékot ott is, azonban ezt nagyon meg kellene fontolni. Ott lenne a több edzés, a hosszabb hétvégi utazások, ez azért nem család barát, márpedig nekem a gyerek, a kislányom az első, hogy minél többet legyünk együtt – hangsúlyozta Buri Attila.

Ezernél is több

A csatárnak, a szélsőnek elég hosszú a focista pályafutása: 1992-ben kezdte a labdát rúgni, Monokon, szülei odavalóak, gyerekként ott lakott. A helyi ificsapatban egy szezont töltött, aztán másfél évig Golopon játszott. Aztán következett Bekecs – immár természetesen a felnőtt együttes –, két és fél szezonon át. 1998-ban Mádra vezetett az útja, ahol hosszú időt töltött, egészen 2005 januárjáig szolgálta azt a klubot. Ezen év tavaszán a Bőcs KSC mezét húzta magára, míg 2005 őszétől 2011-ig Tarcalon futballozott. Ezt követően két esztendőn keresztül az aszalóiakat szolgálta, 2013 augusztus, és 2014 január között pedig a tiszalúciakat. A sorban az Encs VSC jött (2014 júliusáig), amikor is visszaigazolt Mádra, ahol újabb egy bajnokságot játszott. 2015. július 27-től pedig a Szerencs VSE keretének a tagja.

Az országos szövetség adatbankja csupán az elmúlt 20 évet veszi figyelembe, így nem mérvadó a Buri Attila neve mellett található 363, mint hivatalos mérkőzésszám. Saját számításai alapján már ezernél is több meccsen lépett pályára, mindenfajta felnőtt sorozatot tekintve.

– Sok-sok emlékezetes mérkőzésem van, a bőcsiekkel futballoztam az NB II-ben, ami akkor a harmadosztálynak felelt meg – nyilatkozta Buri Attila. – Amennyiben jól emlékszem, 11 találkozóm volt velük, náluk, és Salgótarjánban, az SBTC ellen gólt is lőttem. Jó szívvel gondolok vissza a mádi időszakomra, a diósgyőri legendával, Oláh Ferenccel való együtt dolgozásra, volt olyan évad, amikor nyolc olyan futballistánk volt, akinek volt NB I-es mérkőzése. Olyan kiváló társaim voltak, mint Szabó Zsolt, Csizi Gábor, Lelt József, Takács József, vagy Hanyecz Béla.

Az életveszéllyel

Azt is megkérdeztük a szerencsiek rutinos játékosától, mit szól ahhoz, mik a reakciói, ha egy fiatalabb ellenfél – akinek akár az apukája is lehetne – elfut mellette, lehagyja, gyorsabb.

– Sajnos, nemigen futnak le a fiatalok, elvétve ha van ilyen eset – közölte. – Ide tartozik, hogy Miskolcon a Szemere Szakközépiskolába jártam, és atletizálni, futni szerettek volna elvinni. A pályának egyébként meg vannak a maga törvényei, például az, hogy nincs barátság, még a barátokkal sem, ha ellenfelek vagyunk. Nem haragszom senkire, ha odalép nekem, nem számít, hogy hány éves vagyok, ez, és néhány más dolog velejárója a labdarúgásnak. Különben úgy érzem, hogy az ellenfelek a pályán kívül tisztelnek, hiszen 31 év alatt sok helyen megfordultam.

Buri Attila Szerencsen is él, civil foglalkozását tekintve tűzoltó.

– Minden egyes szolgálatra úgy kell készülni, hogy bármilyen helyzet előfordulhat, számolni kell az életveszéllyel. Ez egy ilyen hivatás – mondta zárásképpen. MI