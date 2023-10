Újabb meccset játszanak a férfi röplabda Extraliga együttesei ezen a héten, a 4. forduló játéknapja ugyanis szerda és csütörtök. A GreenPlan-Vegyész RC gárdája szerdán a fővárosban lép pályára, 18 órától a Pénzügyőr SE vendégeként. A csata rangadónak számít, annak ellenére, hogy a jelenlegi hetedik helyezett fogadja az ötödiket, hiszen a közelmúltban számtalan nagy összecsapást vívott egymással a PSE, illetve a VRCK, előbbi és utóbbi is két-két alkalommal nyert bajnoki címet az elmúlt tíz évben. A szinte teljesen megújult, megfiatalított Barcikában egyértelműen Bibók Balázs az egyik húzóember, az 1999-es születésű átló az eddigi három bajnokin 17, 16, és 14 pontot termelt.

– Az első bajnokin, a TFSE ellen mi voltunk az esélyesebbek, hoztuk is amit tudunk, ez elég volt ahhoz, hogy a papírformát érvényesítsük – kezdte Bibók Balázs – A Kaposvár ellen ez már kevésnek bizonyult, de egy rutinosabb csapatról beszélünk, amellyel ,,úgy" még nem tudtuk felvenni a harcot, viszont szoros szettek voltak ellenük. Hiányzott a rutin, a legrosszabb pillanatokban csúsztak be hibák, ennek ellenére ,,fogható" csapatnak gondolom a Finót, ahogyan a többi ellenfelünket is. Egy fiatal csapat vagyunk, aminek vannak előnyei, hátrányai, sokat számít, hogy az adott napon mennyire tudunk fókuszálni, és hogy előtte mennyit sikerült pihenni. Múlt vasárnap Miskolcon játszottunk, a MEAFC-cal, Péter Benedek, és Péter Márton válla nem százszázalékos, előbbi nem is játszott, utóbbinak pedig kevés labda ment. Meg volt a taktikánk, hogy az elejétől fogva adjunk bele mindent, szerezzünk minél hamarabb több pontos előnyt. Néha beragadtunk, de a gyengébb periódusokból mindig továbbléptünk, nem adtuk át a kezdeményezést.

Arról is kérdeztük Bibók Balázst, hogy ő és az új cseh légiósuk, Jan Jirásek vitte a prímet, aki – úgy tűnik – beilleszkedett.

– Egy nagyon jó mentalitású srácról beszélünk. Ügyes, magas szinten tud röplabdázni, nem lesz vele semmi gond. Beszélgettünk már vele, nagyon pozitív alkat, a több játéklehetőség miatt igazolt Magyarországra, mert Brnóban azt nem kapta meg – közölte mindezt játékostársáról a VRCK átlója.

Módosult szerkezet

Az idei elképzelésről, illetve a most következő extraligás, Pénzügyőr elleni csatáról az alábbiakat mondta el Bibók Balázs.

– A vezetőségtől az hangzott el csupán kérésként, hogy élvezzük a játékot, nincs eredménykényszer – osztotta meg mindezt lapunkkal az 5-szörös válogatott röplabdázó. – Természetesen mi játékosok, és a stáb is be tudja ,,tájolni" a csapatot, hogy körülbelül hová érhetünk el a bajnokság végére, ez az első hat, jobb esetben az első négy pozíció. A taktikánk valamennyi mérkőzésre meg van, megnézzük az ellenfeleket, és ha nem görcsölünk, akkor jó meccseket vívhatunk, jöhetnek a jó eredmények. A Pénzügyőrben is volt jó pár változás a nyáron, voltak eligazolók, a szerkezetük is módosult, picivel nagyobb a rutinjuk, de az esélye mindkét csapatnak adott a győzelemre. Rangadó lesz, szoros találkozó, aztán kiderül, kinek sikerül jobban.

Azt még meg kell jegyezni a 195 centiméter magas röpissel kapcsolatban, hogy május 28-án, a Ciprus elleni, kinti válogatott mérkőzésen megsérült, szalagszakadást szenvedett.

– Két hónapig szinte csak az ágyban feküdtem, nem műtöttek. Jelenleg is gyógytornára járok, tehát még nem százszázalékos a bokám. Ha teljesen rendben leszek, akkor még sokkal többet fogok tudni nyújtani a pályán – vélekedett Bibók Balázs. MI