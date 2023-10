A labdarúgó NB III Észak-keleti csoportjában vasárnap lejátszott FC Hatvan – Termálfürdő FC Tiszaújváros mérkőzésen (3-1) egy komoly sérülés történt. A meccs 31. percében, hazai beadás után, a tiszaújvárosi kapu előtt a vendégek csapatkapitánya, Lőrincz Patrik egy ütközést követően a földre esett, és ott is maradt, eszméletét vesztette, sérülése miatt 21 percen állt a játék. Ami csak azután folytatódott, hogy a mentővel a kórházba szállították a 25 éves, DVTK nevelésű labdarúgót, aki két alkalommal az NB I-ben is pályára lépett a piros-fehéreknél (2017 tavaszán, amikor éppen mostani csapatának szakvezetője, Vitelki Zoltán volt a DVTK vezetőedzője).

– Egy szabadrúgás után nagy tumultus volt a kapunk előtt, a kispadról nem is láttuk, hogy kivel ütközött Lőrincz Patrik, talán a kapusunk felhúzott térde találkozhatott a védő fejével – idézte fel a történteket Fodor Péter, a Termálfürdő FC Tiszaújváros technikai vezetője. – Az látszott, hogy nagy ütést kapott, mert mozdulatlanul, eszméletét vesztve lent maradt a földön. A masszőrünk, Koczka Ferenc, és az ellenfél csapatának masszőre, Pesti Tamás azonnal hozzálátott, hogy javítson az állapotán, utóbbi a mentőkkel volt telefonos kapcsolatban, és kiérkezésükig az ő utasításaikat követtük, nyomókötést kapott, stabil oldalfekvésbe helyeztük, a szorító dolgokat, cipőt és még a csapatkapitányi karszalagot is levettük róla. Nagyon hosszúnak tűnt, az a 3-4 perc amíg visszanyerte az eszméletét Patrik, de amikor megmondta a nevét, megkönnyebbültünk, akik ott serénykedtünk körülötte. Igaz, csak fokozatosan javult az állapota, mert azt az elején még nem tudta megmondani, hogy hol van. Miután kiért a mentő, a hatvani kórházba szállították, és a mérkőzés után a csapat buszával mi is odamentünk, egyrészt azért, hogy személyesen kívánjunk neki jobbulást, másrészt azért, mert abban reménykedtünk, hogy esetleg haza tud jönni velünk.

Visszatérés fejfedővel?

Ez utóbbira nem volt lehetőség, a labdarúgót mentővel szállították át Miskolcra még vasárnap este.

– Patrik már a hatvani kórházban is teljesen képben volt, hogy mi történt vele, de az ütközésre, hogy kivel és hogy történt, arra nem emlékezett – folytatta Fodor Péter. – Hatvanból átkerült Miskolcra az orvosi diagnózisa, a koponyafelvétele, amin az látszik, hogy a koponyacsontjából letört egy darab. Mivel az ütés a halántékánál, a szemöldöklénél érte, és ezzel összefüggésben hétfőn még szemész orvoshoz kellett eljutnia. Természetesen jobbulást kívántunk, és kívánunk neki ezúton is, az elsődleges, hogy gyógyuljon meg. Mi úgy számítunk, hogy ezen az őszön már nem segítheti játékával együttesünket, de bízunk benne, hogy viseli még csapatunk mezét, ha hamarabb nem, tavasszal. Akár úgy is, hogy a mezt egy fejfedő egészíti majd ki, olyan, amilyet Peter Cehc vagy Fótyik Dominik viselt, illetve visel.