Férfi kosárlabda NB I/B Piros csoport, 3. forduló

MEAFC-Miskolc – Ceglédi KE 106-90 (22-22, 29-28, 27-22, 28-18)

Miskolc, 200 néző. V.: Jankovics, Domán, Bács.

MEAFC-Miskolc: Tóth B. 23/12, Kozák 12/3, Ragályi 6, Czirbus 8/3, Gerőcs 4. Csere: Kozák M. 24, Lippai 10, Pintér 13/9, Sándor B. 3, Velkey 3/3. Edző: Váczi Péter.

Váczi Péter: – Nagyon örülök, hogy az új, Piros csoportos idényben sikerült megszerezni az első győzelmet. Szerintem megdolgozott érte a csapat, azt gondolom, hogy igazi nagybetűs csapatként dolgozott meg érte. A támadójátékunkról nem is nagyon szeretnék hosszan beszélni, mert szerintem az egész mérkőzésen jól működött. A védekezésben vannak olyan dolgok, amiket javítani kell. Folyamatosan törekszünk rá és próbáljuk ezeket a szituációkat javítani, úgyhogy remélem, már az is jobban fog működni a Debrecen ellen. Le a kalappal a csapat előtt! Le a kalappal a közönségünk előtt! Nagyon örülök a győzelmünknek! Megyünk tovább és jövő héten is győzni szeretnénk.