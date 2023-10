A találkozót követően már nem Rákos Attila edző nyilatkozott, hanem Németh Attila elnök. Ennek oka, hogy az edelényiek pár napja bejelentették: tíz forduló után csupán 3 győzelmük volt, illetve 7 vereségük (9 pont), és a mezőkeresztesi fiaskót követően távozott az edzői pozícióból Rákos Attila. A klub megköszönte a tréner addigi munkáját, ugyanakkor azt is közölték, hogy az őszből – akkor – hátralévő hat találkozóra Szlifka Csaba veszi át a gárdát, megbízott edzőként, míg szakmai vezetőként csatlakozott a stábhoz Kócsi József.

– Úgy éreztük, érezzük, hogy többre hivatott a csapat – mondta a Boon.hu-nak Németh Attila. – Sajnos, nem egy mérkőzés volt, ami rosszul sült el, több súlyos vereség is becsúszott, például 0-4 Tállya, 0-5 Sajóbábony, és 0-4 az Ózd-Sajóvölgye ellen. Azt is hozzá kell tenni, hogy jó néhány fordulóban, főleg a bajnokság elején elég hiányos volt a keretünk, hiszen hiányoztak sérültek, műtét után lévők. Az elmúlt négy-öt körben ugyanakkor már nagyjából megfelelő volt a készülők száma, és mivel találtunk pozitívumokat is a lejátszott mérkőzéseken, azt gondoltuk, egyszer csak átlendülünk a holtponton. Ám a Mezőkeresztesen megvívott találkozón egy szétesett csapat benyomását keltettük, még momentumaink sem voltak, az sem lett volna meglepetés, ha a hazai csapat 4-0 helyett 8-0-ra győz. Ekkor éreztem azt, hogy az öltöző elveszítette a hitét, feladták, nem megy. Leültünk Attilával, és úgy gondoltuk, az segíthet, ha egy új edzővel megy tovább a társaság, új ember van az öltőzőben. Közös döntés volt.

Öt még hátra van

Rákos Attila annak idején futballistája is volt az edelényieknek, és miután a csapat 2022 nyarán kiesett a vármegyei I. osztályból, átvette a tréneri feladatkört (előtte volt Sándor Zsolt edző segítője), és a 2022/2023-as évadban bajnoki címet szerzett az együttessel a másodosztály Észak csoportjában. Az aktuális szezonban tíz összecsapás jutott az edelényi kispadon a szakembernek, aki viszont a klubtól nem szakadt el, elnökségi tagként segíti a továbbiakban az Edelény-Borsodszert.

– A múlt csütörtöki foglalkozást már Szlifka Csaba tartotta a keretnek, aki azonban a BSK elleni mérkőzésen, munkahelyi elfoglaltsága miatt még nem tudott részt venni. Emiatt jómagam ugrottam be erre a kilencven percre, de csak erre, örülök, hogy nyerni tudtunk – folytatta Németh Attila. – Kócsi József – aki a Sajóvölgye Focisuli alkalmazottja – a szakmai tanácsaival segít nekünk, ami nincs időhöz, alkalomhoz kötve. Elég szoros a bajnokság mezőnye, öt meccs még hátra van az őszből, azokon a legsikeresebbek szeretnénk lenni. Remélem, reméljük, hogy már a szezon felénél, de a bajnokság végén biztosan benne leszünk az első nyolcban.

Az edelényiek elnöke azt is hozzátette: Kakuk Krisztiánra, aki még az első fordulóban sérült meg, vélhetően a tavasszal már számíthatnak, és a mostani őszt családi okok miatt kihagyó Bodnár Dávid is visszatérhet akkor, ígérete szerint. A legnagyobb érvágás azonban a pályafutása során már 500 meccset ,,lefocizó" Kótai Ferenc kiesése. A 36 éves játékmester térdműtét után tért vissza, négy mérkőzésen futballozott 157 percet, ám Mezőkeresztesen az 51. percben le kellett cserélni. Egy fordulásnál leragadt a műtött lába, és újabb szalagszakadást szenvedett. Azt közölte, újabb műtétet már nem vállal, ami azt jelenti, hogy a civil életben el lehet lenni, azonban a sportolás már nem valószínű.