Eddig a nógrádi versenyeket tekintette a szécsényi születésű Velenczei Ádám sajátjának, de mióta Győrben él, azóta reméli, hogy ebben a térségben is lesz bajnoki futam. Nem kellett sokat várnia, hiszen a HUMDA Országos Rallybajnokság idei ötödik állomásának a folyók városa ad otthont.

– Néhány éve már itt élünk és tavaly a kislányom is itt született, úgyhogy számomra házhoz jön a Győr Rally - fogalmazott vidáman Ádám, a Szlovákiában megrendezett teszt után. - Igaz, a pályák nagy része ismeretlen számunkra. Ezek a szakaszok olyan régen szerepeltek valamelyik futam programjában, hogy akkor még nem versenyeztem. Éppen ezért az egész csapattal együtt nagyon várjuk a péntek esti rajtot. Jól sikerült a teszt, több, mint 50 kilométert tudtunk menni. Az autót sikerült még jobban rám szabni, az Orsák Rally Sport nagyon jó partner ebben. Eddig is tetszett a Fabia RS, de most így még inkább.

Az elmúlt időszakban is nagyon jó részeredményeket sikerült elérnie a párosnak, hiszen az orfűi lecsúszás előtt vezették a Mecsek Rallye-t és Veszprémben is ők nyerték a kvalifikációt. Ezekre a tényekre alapozva optimistán várják a hétvégét.

– Korábbi videókat nézve egyértelmű, hogy nagyon tempós verseny elé nézünk - folytatta Velenczei Ádám. - A Rábaring is nehéz lesz, mind a gumik szempontjából, mind pedig a pontos vezetés miatt, hiszen a padkák képesek arra, hogy büntessenek. Külön öröm a számunkra, hogy lesz városi gyorsasági is, bízom benne, hogy nagyon sokan jönnek ki megnézni minket és a magyar mezőnyt.

Az esélyeket latolgatva már kevésbé bizakodó a pilóta. Egy kicsit légüres térben mozognak, hiszen az elmúlt négy versenyen nagyon sok pontot hullajtottak el.

– Sajnos az év végi dobogó már nem lehet cél, nagyon sok pontot elvesztettünk idén - erősítette meg a szécsény-győri ralis. - Ennek ellenére nagyon készülünk a Győr Rallyra, szeretnénk jól szerepelni. Szeretem az ilyen lobogós pályákat, és az autó is egyre kezesebb, hála a tesztkilométereknek. Bízom egy jó eredményben, hiszen Zsoltinak és nekem is jó lenne ebben a környezetben jól szerepelnünk.

A WHB Győr Rally programja

Szeptember 8., péntek

19.10 Rajtceremónia

Szeptember 9., szombat

Gyorsasági szakaszok

GY1, 8:43 - Csesznek/1

GY2, 9:16 - Olaszfalu - Tés/1

GY3, 9:59 - Tímárpuszta - Nagyveleg/1

GY4, 13:27 - Csesznek/1

GY5, 14:00 - Olaszfalu - Tés/1

GY6, 14:43 - Tímárpuszta - Nagyveleg/1

Szeptember 10., vasárnap

Gyorsasági szakaszok

GY7, 9:33 - Tényő-Ravazd/1

GY8, 10:16 - Rábaring kör/1

GY9, 11:14 - Győr belváros

GY10, 13:47 - Tényő - Ravazd/2

GY11, 14:30 - Rábaring kör/2 (power stage)

15:10, Célceremónia