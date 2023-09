Lassan a hajrájához közeledik a nemzetközi Mitropa Kupa.

A Közép-európai sorozatban pedig ezzel együtt fontos szakaszhoz érkezik Hadik András és Kertész Krisztián. Az eddig lezajlott öt versenyhétvége után ugyanis a miskolci kettős az abszolút pontverseny második helyén áll. A különbségek elenyészőek, tehát nyugodtan kijelenthetjük, hogy Hadikék harcban vannak a bajnoki címért. A jó pozíció megtartásához azonban egy újabb remeklésre lesz szükség. Emlékezhetünk, hogy legutóbb a toszkán-futamon győzni tudott a korábbi négyszeres magyar bajnok, ami azt mutatja, hogy a külföldi mezőnyben is abszolút versenyképesek.

Nem hezitáltak

– Teljes mértékben megtalálunk a számításunkat a Mitropa Kupában – jelentette ki Hadik András. – Indultunk a magyar bajnokságban is, de itthon közel sem jött ki úgy a lépés. Többször műszaki hibánk volt, ezért amikor Győr és a Kumrovec Rally között dönteni kellett, nem hezitáltunk sokáig. Egyértelmű volt, hogy Horvátországba megyünk, ahol egyébként is nagyon szeretünk versenyezni. Természetesen azt is néztük, hogy a pontversenyben kedvezően állunk, így ez a sorozat még tartogathat számunkra izgalmakat. Új közegben autózhatunk, új riválisokat kaptunk, ami nekünk is segített a megújulásban. Örülök, hogy belevágunk a Mitropába, és természetesen bízom benne, hogy a hajrá is jól sikerül.

A Kumrovec Rally nem teljesen ismeretlen a Hadikék számára, hiszen három évvel ezelőtt már részt vettek ezen a rendezvényen. Akkor azonban az év első szakaszában volt, most pedig ősszel kell a környéken bizonyítani. A körülmények ugyan változhatnak, a pályák jellege azonban nem. Azt kapják majd a versenyzők, ami Horvátországban megszokott.

Kanyarból kanyarba

– Ezek a szakaszok a navigátortól is megkövetelik a kemény munkát. A pálya felírásakor sokat kell jegyzetelni, a verseny alatt pedig beszélni – avatott be a részletekbe Hadik András. – Keskeny utak, csúszós aszfalt és egymást érő kanyarok várnak ránk, egyenesben szinte alig kell menni. A nyitó szakasz előtt lesz egy shakedown, ahol igyekszünk a körülményekhez alakítva a legjobb beállítást megtalálni. Tudjuk a feladatunkat, bízom benne, hogy a toszkán-viadalhoz hasonlóan sikerül eredményesen szerepelni.

Ez a verseny nyár közepén volt Olaszországban, azóta viszont a Hadik, Kertész kettős pihentette az R5-ös Ford Fiestát. Most viszont gyorsan vissza kell rázódni, mert a pontverseny szoros, a szlovén, német és magyar riválisok pedig biztos, hogy azonnal rápattannak a gázra. A Kumrovec Rally egyébként rendkívül népszerű, hiszen több mint nyolcvan páros küzd majd a helyezésekért.

11 gyorsasági

– Az elején nyilván fel kell mérni a helyzetet és az erőviszonyokat, erre tökéletes, hogy pénteken a shakedown után lesz két gyorsasági. A futam érdemi része viszont szombaton vár ránk, amikor kilenc mért szakaszt teljesítünk – tette hozzá Hadik András. – Változatos program vár ránk, hiszen rövid és hosszú szakaszok is váltogatják egymást. Kíváncsian várom, hogy mire leszünk képesek, bízom benne, hogy a hétvége során sikerül tovább erősíteni a helyünket a bajnokság élmezőnyében.