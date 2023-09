Nehezen indult ez az esztendő Csomós Miklósnak. A sárospataki ralis számára azonban az elmúlt időszak már ismét a sikerekről szólt. A római ERC futamon elért hetedik helyezés után jött az igazán nagy durranás: a nagy hagyományokkal rendelkező Barum Rallyn pályafutása legnagyobb sikerét érte el, hiszen abszolútban a dobogó második fokára állhatott fel. Néhány nap ünneplés után azonban itt az újabb feladat. Következik a magyar bajnokság ötödik versenyhétvégéje Győrben, ahol a csehországi sikerpáros is ott lesz.

Meghálálják a szeretetet

- Nagyon szerettük volna meghálálni a magyar szurkolóknak azt a sok kitartást és szeretetet, amit az idei rali Európa bajnokságon kaptunk tőlük, ezért kemény munka folyt a háttérben, hogy rajthoz állhassunk a hétvégi Győr Rallyn - szögezte le Csomós Miklós. - Néhány napja minden akadály elhárult, úgyhogy örömmel jelenthetjük be, hogy ott leszünk az új hazai futamon. Az Eb második hely után nagy az elvárás velünk szemben, de csapattal közösen ugyanúgy készülünk, mintha Eb-futamra mennénk, és ugyanolyan keményen fogunk harcolni a hazai mezőnyben.

Lényeges volt a pozitív visszacsatolás, hiszen a Kanári-szigeteken történt bukást követően nagyon mélyről kellett visszajönni a ralisnak. Ez az eset a navigátor Nagy Attilát is megviselte, aki átmenetileg ki is szállt az R5-ös Skodából. Pihenésre, feltöltődésre volt szüksége, ezért az esztendő középső részében Bán Viktor navigált Csomós Miklósnak. Időközben kiderült, hogy a kettős remekül dolgozik együtt, így az esztendő hátralévő részében sem bontják meg az egységet. Némi problémát jelentett ugyanakkor, hogy Bán Viktor a győri hétvégére már korábban elkötelezte magát Cseh Vilmos mellé, a navigátornak egyszerre két autóban kellett volna ülnie. Nagy Attila azonban segített, elvállalta Cseh mellett a feladatot, így hosszú hónapok után újra “éles bevetésen” vehet részt.

Nagyon örülök, hogy Attila igent mondott és a Kanári-szigeteki bukásunk után újra autóba ül - tette hozzá Csomós Miklós. - Hálás vagyok neki, hogy most is segített megoldást találni, így tulajdonképpen két autóval is örömet tudunk szerezni a szimpatizánsoknak.

Behozza a lemaradást

A szurkolók nem csak Mixi rajthoz állásának, de Nagy Attila visszatérésének is örülhetnek. Még akkor is, ha nem állandó versenytársa mellett fog visszatérni a hazai élmezőnybe a sajószentpéteri navigátor.

Először is szeretném megköszönni azt a rengeteg támogatást, amit a Kanári-szigeteken történt balesetünk óta a szurkolóktól kaptam - mondta Nagy Attila.

– Szükségem volt erre a pár hónapra, hogy mentálisan megerősödjek. Nem terveztem, hogy rajthoz állok a Győrben, de az élet így hozta. Most pedig már egyre jobban örülök neki. Az elmúlt hónapokban Mixi és Vitya jó párost alkottak, ezért nem lett volna célszerű ezt az összeszokottságot a Rally Hungary előtt megtörni. Éppen ezért kézenfekvő volt, hogy ebben a helyzetben segítsek. Bevallom, most egy kicsit izgulok. A Róma és a Barum Rallyn is én készítettem a csapat menetrendjét, úgyhogy ebből nem estem ki. A pályabejárást azonban rég csináltam. Korábban két héttel a versenyek előtt már mindent tudtam, most pedig éppen csak átfutottam a kiírást. Rettenetesen zavar, hogy nem látom át annyira a versenyt, mint szeretném, de igyekszem a ledolgozni ezt a hátrányt. Ahogy Vilit ismerem, jó hangulatú hétvégénk lesz. Most még izgulok, de amint elrajtolunk szerintem rendben lesz minden. Remélem, a szurkolóknak is sikerül egy kis örömet szerezni.

130 páros

A Győr Rally pénteken a rajtceremóniával kezdődik, szombaton hat, vasárnap pedig további négy gyorsasági szakaszt rendeznek. A legjobbakat a délutáni órákban köszöntik a Rába-parti városban felállított céldobogón. Az ORB első osztályban valamivel több mint ötven, a Historic kategóriában majd harminc, az ORB2-ben huszonhat, az ORB3-ban pedig huszonhét páros adta le nevezési szándékát. A hétvége során tehát összesen 130 autót láthatnak majd az eseményre kilátogató érdeklődők.