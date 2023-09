Kiemelkedő nézőszámot hozott a múlt szombaton, a labdarúgó NB I 7. fordulójában megrendezett Diósgyőri VTK – Debreceni VSC meccs (3-1). Az összecsapást 9518 néző tekintette meg a helyszínen, és ezzel ez a mérkőzés az ötödik legnagyobb létszám, az új diósgyőri stadion 2018. májusi átadása óta. Érdekesség, hogy a legnagyobb nézettséget hozó diósgyőri meccsek rangsorában éppen egy DVTK – FTC meccset szorított ki a Top6-ből ez a mérkőzés, a 2019. december 15-én lejátszott, 1-0-s vendég sikerrel zárult találkozót ugyanis csak 8311 fő látta.

Kilenc éve

A múlt szombati DVTK – DVSC bajnoki nézettsége a forduló legnagyobb nézőszámát hozta, és az M4 Sport információ alapján kilenc év után fordult elő újra, hogy nem az FTC hazai meccsén voltak a legtöbben a lelátón. Ugyanis a múlt vasárnap, a Kisvárda MG elleni mérkőzésüket csak 8127 néző látta a fővárosi gárda otthonában. Érdekesség, hogy kilenc éve is a DVTK meccs nézettsége volt több az FTC-énél, a 2014/15-ös évad 17. fordulójában a DVTK – Újpest FC (2-1) mérkőzést 5774, az FTC – Lombard Pápa TFC (2-0) meccset 3465 fő látta a helyszínen (akkor a DVTK 3. volt a tabellán, az FTC pedig 5.).

Különvonat

Nagyon nagy az esély arra, hogy az idei évad első DVTK – FTC meccsén tízezernél is többen lesznek, és telt ház, vagy ahhoz közeli lesz a létszám. Egyrészt a diósgyőri szurkolók érdeklődése miatt, másrészt a ferencvárosiak szervezkedése miatt. A bajnokinak még nincs meg a pontos időpontja, a hivatalos játéknap október 21-e, szombat, és ez akár még változhat, az élő televíziós közvetítés miatt, de kicsi az esélye, hogy vasárnapra kerülne, ugyanis a rá következő hét csütörtökén a fővárosi együttes idegenbeli, nemzetközi kupameccset játszik, és erre tekintettel szoktak lenni a bajnoki program kialakításakor.

Úgy tűnik, hogy a zöld-fehér szurkolók képben vannak a meccs napját illetően, mert honlapjukon, a fradibkozep.hu oldalon közzé tették, hogy ezer fős különvonat indul október 21-én Miskolcra, a DVTK elleni meccsre.

A meccs alaphangját megadva többek között ezt is írták: ,,A DVTK tavasszal az NB II-ben szerepelt még, ahol majd minden meccsükön kimutatták kisebbségi komplexusukat velünk szemben. Ez a Fradi-fóbia azóta is tart. Miskolcon két éve ezt az októberi meccset várják. El kell söpörni őket a lelátón! Ahogy reméljük a pályán is megteszik majd ezt a játékosaink és helyretesszük a 0 bajnoki címmel rendelkező borsodi kis csapatot és szurkolóit.”

Közleményükben arra is emlékeztetnek, hogy 2018 őszén is ezer fős különvonat indult Miskolcra (2018. október 27-én 7768 fő látta az FTC 4-1-es sikerét), és ezzel zárták soraikat: ,,Fradisták!!! Mindenki, Miskolcra!”