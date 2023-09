A program első szakaszában három válogatott játékosuk és két edzőjük csatlakozott a svéd elit klub felkészülésébe – közölte a klub honlapja. Csiki Hunor, Szalay Boldizsár és Besenyei Botond akadémiai játékosok, valamint Vas János és Tamás Nándor vezetőedzők kapcsolódtak a napi munkába és edzettek a jönköpingi jégcsarnokban. „Kiváló és egyedi lehetőségnek lehettünk részesei, amiből a játékosok és mi, edzők is rengeteget tanultunk – mondta Vas János. – A DVTK Jegesmedvék Jégkorong Sportakadémia és a HV71 együttműködése által belecsöppenhettünk egy top európai klub mindennapjaiba. Játékosok naponta többször voltak jégen és kondiban, mi pedig az itthoni saját korosztályunknak megfelelően állhattunk be az ottani edzői stábokba. Részt vettünk az összes megbeszélésen, feladatokat kaptunk az edzéseken és a visszajelzéseinkre is kíváncsiak voltak a svéd kollégák. Nagyon tanulságos hét volt ez mindannyiunknak és izgatottan várom a közös munka folytatását.”



A képen balról: Vas János Fotó: DVTK