Termálfürdő FC Tiszaújváros (NB III) – Nyíregyháza Spartacus FC (NB II) 1-1 (1-1, 1-1, 1-0) – büntetőkkel: 4-6

Tiszaújváros, 400 néző. V.: Jakab (Vígh-Tarsonyi, Belicza).

Tiszaújváros: Csúri – Tóth B. (Garda, 86.), Farkas M., Géringer, Lőrincz, Papp F., Varjas (Vajda, 76.), Nagy D. (Erős, 60.), Ivánka, Valkay, Oláh B. (Vitelki B., 76.). Vezetőedző: Vitelki Zoltán. Nyíregyháza: Bese – Alaxai (Németh, 81.), Baki, Rjasko, Farkas B., Toma, Nagy B. (Tamás, 112.), Vass P. (Sigér, 93.), Géresi (Pataki, 63.), Herjeczki (Gresó, 46.), Ramos (Cseh, 63.). Vezetőedző: Tímár Krisztián. G.: Tóth B. (18.), ill. Pataki (87.). Jók: az egész csapat, ill. Baki, Pataki, Nagy B.

Vitelki Zoltán: – Ez igen, nagyon élveztem a mérkőzést. Kiélezett, igazi kupameccs volt az utolsó pillanatig. Egy NB II-es élcsapatot izzasztottunk meg. Mindkét csapatnak voltak lehetőségei, de annyi szívet és munkát tettek bele ebbe a meccsbe a játékosok, hogy az hihetetlen, de egy kis szerencsére is szükségünk volt. Egyenrangú ellenfelek tudtunk lenni. Nekünk most már kupa nincs, feladatunk inenntől már az, hogy ezeket a tapasztalatokat tovább vigyük és hasznosítani tudjuk a bajnokság során. Személy szerint nagyon köszönöm ezt az élményt a csapatnak, de kedden edzés!

Tímár Krisztián: – Örülünk a továbbjutásnak, a minimum célt teljesítettük. Magunknak tettük nehézzé a mérkőzést, mert sok helyzetet kihagytunk és egy tizenegyes is kimaradt, de szépen lassan felőröltük az ellenfelünket.

Továbbjutott: a Nyíregyháza Spartacus FC.