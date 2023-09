Labdarúgás, Magyar Kupa: a 32 közé jutásért

Putnok FC – Budafoki MTE 0-1 (0-0)

Putnok, 350 néző. V.: Szilágyi (Tőkés, Kovács).

Putnok FC: Mészáros – Tordai, Mrva, Arday, Nemes, Dobrovolszki, Pócsik, Juhos (Sztankó, 81.), Lőrincz, Bökönyi (Komári, 77.), Galacs. Vezetőedző: Szala Álos. Budafok: Horváth A. – Fekete, Horgosi, Fótyik, Kocsis (Merényi, 84.), Oláh, Csonka, Pintér (Horváth O., 26.). Németh (Bíró, 46.), Szerető, Kovács (Elek, 65.). Vezetőedző: Erős Gábor. G.: Elek (82. – 11-esből). Kiállítva: Horgosi (45.). Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.

Szala Ákos: – A csapatvédekezésünk nagyon jól működött a mai nap, betartották a játékosok a taktikai utasításokat, nagyon jól zártuk azokat a területeket, ahol tudtuk, hogy a Budafok erős. A támadásfelépítéseink is működtek, megcsinálták a játékosok azokat a mozgásokat, amiket rengeteget gyakorlunk. Véleményem szerint sokkal közelebb álltunk a továbbjutáshoz, de amíg nekünk öt ordító helyzet nem volt elég, addig a Budafoknak egy 11-es is elég volt. Nagyot melóztak a játékosok, nem tudom őket elmarasztalni, rendben volt a játékunk. Bosszúsak vagyunk, mert mint említettem, sokkal közelebb voltunk a győzelemhez, de nem a kupaszereplésünk van a fókuszban. Hétfőtől ebből a mérkőzésből is tanulva készülünk a következő ellenfelünkre a bajnokságban.

Erős Gábor: – Tipikus kupameccs volt, egy félidőn keresztül tíz emberrel játszottunk, mindenki mindent megtett a sikerért. Bebizonyosodott, hogy a Putnok jó csapat, nem hiába vezeti csoportját az NB III-ban. A második félidő közepétől jobban bírtuk, és sikerült továbbjutnunk, de gratulálok az ellenfélnek a teljesítményhez.

Továbbjutott: a Budafoki MTE