A válogatott szereplése miatt adódó bajnoki szünetet kihasználva szombaton – zárt kapus – felkészülési találkozót játszott hazai környezetben a Diósgyőri VTK NB I-es labdarúgó csapata. A piros-fehérek ellenfele a vármegyei NB II-es KolorCity Kazincbarcikai SC volt. A DVTK-nál pályára lépett egy új szerzemény, Francisco Feuillassier, akinek az érkezését pénteken jelentették be az Andrássy úton. A 25 éves labdarúgó (becenevén Franchu) a pálya szélén és középen is elsősorban a támadásépítésből veszi ki a részét, és néhány napja távozott a spanyol másodosztályban szereplő Eibartól. Feuillassier 2009-ben került a Real Madrid akadémiájára, s pályára lépett a klub U19-es csapatában, valamint a Castillában, közben azonban a madridiak többször is kölcsönadták. A támadónak a Castillában 61 mérkőzésen 6 gól és 11 gólpassz volt a mérlege, míg előző alakulatában, az Eibarban nyolc találkozón jutott szóhoz. Franchu kétszer a Real felnőttcsapatában is megkapta a lehetőséget, a 2017–2018-as szezonban a Király-kupában a Fuenlabrada elleni párharcban bizonyíthatott.

Diósgyőri VTK – KolorCity Kazincbarcikai SC 2-2 (1-2)

Diósgyőr, zárt kapuk mögött. V.: Rúsz (Punyi, Márkus).

DVTK, 1. félidő: Danilovic – Gera, Chorbadzhiyski, Bárdos, Bokros – Feuillassier, Vallejo, Pozeg Vancas – Pernambucho, Edomwonyi, Elton Acolatse. DVTK, 2. félidő: Sentic – Gera, Chorbadzhiyski, Szatmári, Bokros – Pernambuco, Holdampf, Acolatse – Lukács, Jurina, Obounet. Vezetőedző: Kuznyecov Szergej.

KolorCity Kazincbarcikai SC: Bánhegyi – Ternován (Székely, 46.), Kotula (Süttő, 46.), Heil (Szekszárdi M., 46.), Szemere, Papp – Csilus T. (Fejes, 46.), Pekár (Csilus Á., 61.), Ádám (Kártik, 46.), Szabó B.(Szekszárdi T., 77.), Morinígo (Gyurkó, 68.). Vezetőedző: Csábi József.

Gólszerzők: Pozeg Vancas (11-esből, 3.), Lukács (83.), ill. Szabó B. (41.), Kotula (45.).