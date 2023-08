Konczvald István: – Nagyon vártam a mai mérkőzést, ahol megmérkőzhettem a számomra nagyon sokat segítő Lasztóval és barátommal Halász Robival és csapatukkal. Nagyon felkészültünk a meccsre és jól is teljesítettünk. Büszke vagyok a csapatomra, dolgozunk tovább, ahogyan eddig is. További sok sikert a Felsőzsolcának.

Gulyás Dénes: – Úgy gondolom, a mai mérkőzésre egy olyan játékvezetőt is kaphattunk volna, aki nem a DVTK kupáról érkezik, és a világát nem tudja. Illetve arról viszont nem tehet, hogy öt ziccerünkből egyet sem tudtunk belőni. Gratulálok a Szirmabesenyőnek.

Sárospatak – Tállya 2-1 (0-0)

Sárospatak, 200 néző. V.: Haraszin (Csikai, Balázs).

Sárospatak: Poór – Palágyi, Szegedi (Matisz), Petercsák M., Buda, Engel (Bacsi), Hunyadi, Juhász M., Fodor, Oravecz, Balogh M. Szakmai vezető: Zsófi József.

Tállya KSE: Tarr – Nyitrai, Horváth B., Paranai (Kerekes), Gergely (Tőkés), Fazekas, Zsiga, Fülöp (Pecsenye), Varga A. (Kádár), Kontra (Bauer), Bihari. Edző: Pachinger János.

G.: Petercsák M. (2), ill. Gergely.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Zsófi József: – Győzelmünk értékét növeli, hogy kimondottan erős és jó csapatot sikerült óriási becsvággyal legyőzni. Minden tisztelet a csapat játékosainak és a lelkes közönségünknek.

Pachinger János: – Gratulálok a hazai csapatnak. A mérkőzés kulcsa a kezünkben volt, 1-0-ás vezetésünknél el kellett volna dönteni a pontok sorsát, de két védelmi megingás elég volt, hogy lehajtott fejjel jöjjünk le a pályáról. Sokkal több szív kell ehhez a játékhoz.

