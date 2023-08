– 2013-ban, éppen 10 éve alakult újjá a szakosztály, az itt lévők úgymond összeolvadtak az előtte a Holcim SC-ben játszó röplabdázókkal – sorolta Barócsi Ákos. – A Siklósi Zsolt által vezetett csapattal regionális bajnoki meccsekre jártunk, majd a következő lépcsőfok 2017-ben érkezett el, amikor bekerült a TAO-rendszerbe a röplabda is. Ennek hatására elkezdtünk gyerekekkel foglalkozni, a nagycsapat pedig elindult az NB II-ben, Bacsó István irányítása mellett.

A legmagasabban jegyzett

A 2020-2021-es küzdelemsorozat volt az első NB I-es Ligabajnoki éve a MEAFC-Miskolcnak, ettől kezdve Bagó László vezetőedző iránymutatása alapján dolgozik a gárda.

– Mindenképpen meg kell említeni, hogy több személy aktív közreműködése nélkül nem tartanánk ott, ahol tartunk – nyilatkozta Barócsi Ákos. – Nagyon sokat tett az előrelépés érdekében Varga László, mostani másodedző, a MEAFC mindenkori vezetése, Rakaczki Zoltán, illetőleg Gyenes Mirella, és persze nem szabad megfeledkezni az aktuális játékosállományról, szakmai vezetésről. Örülünk azon ténynek, hogy a klub legmagasabban jegyzett csapata lettünk, ami nagy felelőséggel jár. Az Extraliga ténye nem jelenti azt, hogy teljesen profik vagyunk, leszünk, csupán félprofik, hiszen sokan tanulnak, dolgoznak a röplabda mellett. A szükséges fegyelmet, munkát megköveteljük, azonban szeretnénk, ha a továbbiakban is a családias légkör jellemezne bennünket, miközben a rutinos játékosaink továbbra is élvezik a játékot, a fiatalok pedig a fejlődést tartják szem előtt. Vannak új játékosaink, remélem, semmilyen gond nem lesz, jól beilleszkednek, és egy kiváló közösség alakul ki, pályán kívül is.

A célokról, elképzelésekről az alábbiakat mondta a szakosztály vezetője.

– Sok helyen még nem nyilvános a keret, több klubnál csend van az információkat illetően, de a hallomások, különböző hírek alapján nagyjából ,,be lehet lőni" az erőviszonyokat. Úgy gondoljuk, lehet arra esélyünk, hogy a legjobb 8 között zárjuk az alapszakaszt, de majd a pályán derül ki, mire leszünk képesek. Technikai téren még vannak teendők, bizonyos paraméterek miatt a körcsarnok küzdőtere százszázalékosan nem alkalmas Extraligára, de bízunk abban, hogy a szövetséggel el tudjuk fogadtatni. Ez jó lenne, mert az NB I hajrájára megteltek a csarnok lelátói, kiváló volt a hangulat. Ha ez mégsem sikerülne, arra a helyzetre is meg lenne a tervünk, bár mindenki annak örülne, ha nem kellene elmennünk a megszokott környezetből – zárta Barócsi Ákos.

A MEAFC-Miskolc felkészülésében egyelőre két tornán való részvétel ismert: augusztus 30-án Kazincbarcikán lépnek parkettre, szeptember 10-én pedig hazai környezetben.

A bajnokságról

Az Extraliga és az NB I összeolvadása után 12 csapattal kezdődik októberben a férfi élvonal, az alapszakaszban egymás ellen oda-vissza alapon küzdenek majd az előző idényben Extraligában és NB I-ben szerepelt csapatok. A legutóbbi idény extraligás csapatai közül a Kistext SE ezúttal nem nevezett, míg az NB I-ből a Szolnok nem vállalta a szereplést az első osztályban. A szövetség kiírása szerint az alapszakasz után az első nyolc csapat marad az Extraligában és a rájátszásban folytatja tovább a küzdelmeket, a többi együttes alkotja majd onnantól kezdve az NB I-et.

Két borsodi A férfi röplabda-bajnokság mezőnye (2023/2024): Dág KSE, Debreceni EAC, Dunaújvárosi KSE, Fino Kaposvár (címvédő), Kecskeméti RC, MAFC-BME, MÁV Előre-Foxconn, MEAFC-Miskolc, Pénzügyőr SE, TFSE, Vidux-Szegedi RSE, Vegyész RC Kazincbarcika.