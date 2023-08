Amely egyben a VIII. Csaba Árpád emlékverseny és az Ajkai Bányász Sportkör centenáriumi ünnepe is volt. A 13 fordulós versenyen csaknem 300-an ültek az asztalokhoz, 15+10 rapid időbeosztású partikat vívtak. A mezőny erejét mutatja, hogy az első 58 kiemelt mind címviselő volt, valamint hogy több 2700 feletti standard élővel rendelkező szupernagymester ült az asztalokhoz.

A versenyt végül az ötszörös olimpiai aranyérmes, nyolcszoros orosz bajnok Peter Svidler nyerte 11 ponttal, félelmetes hajrát produkálva. A második-negyedik helyen holtverseny alakult ki a 10 pontos nagymesterek között, jobb mezőnyértéke miatt a második helyet végül a sokáig vezető iráni Maghsoodloo Parham érte el, harmadik pedig Sanan Sjugirov lett. A magyar rapid bajnok Balog Imre lett 9.5 ponttal, ugyanennyi pontot szerzett a második Balogh Csaba és a harmadik Aczél Gergely is. A magyar női rapid bajnok Hoang Thanh Trang lett 8 ponttal, második Terbe Julianna, harmadik Gaál Zsóka lett, mindketten 7.5 pontot gyűjtöttek – kaptuk a hírt az országos szövetség elektronikus közleményéből.

Az indulók között vármegyénkben lévő klubok néhány játékosa is ott volt, az elsők közé azonban nem kerültek be.