A hétvégi elit világkupán és a junior Európa-kupán sok-sok magyar sportolónak szurkolhatunk majd, köztük jó néhányan az egész fesztivált rendező Tiszaújvárosi Triatlon Klubot képviselik.

– Az idei Tiszaújvárosi Triatlon Fesztivállal a Covid-járvány utáni lépcsőzetes visszatérés utolsó fokát lépjük meg – tudtuk meg Lehmann Tibor főszervezőtől, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzőjétől. – A július 6-9-e közötti négy nap színvonalas összeállításával a szervező bizottság két társelnökének, dr. Fülöp Györgynek, Tiszaújváros polgármesterének és Márkus Balázsnak, továbbá versenyigazgatónknak, továbbá Márkus Gergelynek, a World Triathlon sportigazgatójának, és nem utolsósorban a rendezői csapat valamennyi, hatalmas munkát végző tagjának köszönhetően elérhetjük a 2019-es szintet. Büszkék lehetünk rá, hogy idén újra maximálisan kihasználtuk azokat a lehetőségeket, melyekkel tovább népszerűsíthetjük kisvárosunkat a hazai és külföldi vendégek körében. A bármelyik fesztivál programjába is beillő koncertjeink mellett, ezúttal is sportra csábítjuk a város, illetve vonzáskörzetének lakóit. Futással, kerékpározással, turista triatlonnal, az edzettebbeknek a Jabil Sunset 1/3 Maratonnal kínálunk mozgási lehetőséget. No és a sportolás után ugye enni is kell, így a Főtéren kialakítandó gasztronómiai szolgáltatások mellett, szombaton újra lesz Bogratlon Bográcsfőző Fesztivál, amit nyugodtan nevezhetünk közösségformáló városi pikniknek is.

Magyar érmek reményében

A fesztivál fő attrakciója az olimpiai kvalifikációs világkupa lesz, mely már 24. a sorban. A magyar versenyzők most sokkal jobban állnak, mint legutóbb, de a pontokra ezúttal is nagy szükségük van. Jelenleg az a találgatás tárgya, hogy a férfiak közül vajon kik érnek oda az elejére, illetve, hogy a tavalyi tiszaújvárosi Prémium Európa-kupa győztese, Bragmayer Zsanett mennyire lesz jó ebben a mezőnyben. Akik hétvégén nem tudnak kilátogatni a helyszínre, azok számára jó hír, hogy a Triatlon Világkupa és a Triatlon Junior Európa-kupa vasárnapi döntőit élőben követni lehet majd a www.triathlonlive.tv -n. A Triatlon Világkupa fináléit élőben közvetíti az M4 Sport+ (Duna World).

– A tiszaújvárosi világkupa megalapítójának, dr. Márkus Gábornak is az volt a vágya, hogy minél több magyar álljon dobogóra nálunk – folytatta a Magyar Triatlon Szövetség szakmai alelnökeként is ténykedő főrendező. – Sajnos, neki nem sokszor adatott meg, hogy ezt átélje. Idén a férfiaknál több esélyes versenyzőnk van, annál is inkább, mert a teljes olimpiai A-keretünk és a B-keret több tagja is itt lesz. A tavalyi Prémium Európa kupán is győztes Lehmann Csongor mellett, az éppen Tiszaújvárosban világkupát nyerő Bicsák Bence, a nálunk már kétszer is dobogós Faldum Gábor, illetve a kiváló úszó és szökéseiről híres Dévay Márk, vagy az U23-as vb-ezüstérmes, a krakkói Európa Játékon a mix-váltóval bronzérmes, tavaly nálunk bronzérmes Kiss Gergely is odaérhet a legjobbak közé. A mi versenyünkön a gyors lábúak szoktak elől lenni, akikből nem lesz hiány. A spanyoloktól a vk-győztes Sergi Baxter Cabrera, valamint Alberto Gonzales, és David Cantero Del Campo egyaránt nagyon jó, de a francia Maxim Hueber-Moosbrugger is kegyetlenül tud futni. A norvég Casper Stornes korábban Bermudán WTCS-s futamot nyert, ami önmagáért beszél. Van egy idén feltűnt görög srác, Panagiatis Bitados, aki szintén rendkívül gyors lábú. Sok forgatókönyv lehet, így végig nagyon észnél kell lenni. A nőknél Bragmayer Zsanett „címvédőként” csatázik majd mások mellett az újdonsült Európa Játékok-győztes norvég Solveig Lovseth-hel, a vk-dobogós olasz Bianca Sereginivel, a svéd junior világbajnokkal, vk-győztessel, Tilda Manssonnal, és a viszonylag stabil brit „sorral”. Zsani partiban van ezekkel a sportolókkal, így akár meg is verheti valamennyiüket. A nyílt junior Európa-kupán a tavalyi korosztályos Európa-ranglista első Kovács Gyula, valamint Hóbor Zalán, a lányoknál Nádas Romina lehet a legjobb. Egyesületünket itt Bartók Hanna, Filep Zóra és Lehmann Sára képviseli. A Tiszaújvárosi Triatlon Fesztivál nem jöhetett volna létre a Honvédelmi Minisztérium, Tiszaújváros Önkormányzata, a Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány, a MOL Petrolkémia Zrt., a Magyar Triatlon Szövetség, a Jabil Circuit Magyarország Kft. és Inno-Comp Kft. kiemelt támogatása nélkül. Rajtuk kívül sok helyi cég és kisebb vállalkozás is mellénk állt. Rajtuk kívül köszönet jár kiemelt partnereinknek, a TiszaSzolg 2004 Kft.-nek, Trans-Sped Kft.-nek, a Tiszaújvárosi Városgazda Kft.-nek és a Miskolc Autónak.