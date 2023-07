Kasztnit vettek a drukkerek

– Szeretném megköszönni minden szurkolónak, barátnak, ismerősnek, hogy mellettünk álltak az elmúlt két hónapban – mondta Csomós Miklós. - Nagy Attila navigátorommal együtt nagyon sok támogatást kaptunk mentálisan és anyagilag egyaránt. Nehéz szavakat találni arra, hogy kerekeken 900 szurkolónk vett részt a közösségi finanszírozásban. Ennek köszönhetően összegyűlt annyi pénz, amelyből meg tudtuk vásárolni egy új Skoda Fabia Rally2 evo karosszériát. Nem tudunk ezért elég hálásak lenni, köszönjük.

A zempléni ralis a szimpatizánsok mellett azokat a partnereket is kiemelte, akik az autó újjáépítésében vállaltak szerepet. Csomós Miklós visszatekintve a Kanári-szigeteken történt nagy bukásra, elmondta: nem végeztek fél munkát, a karosszéria mellett a motort, a váltót és a hajtást is cserélni kellett, így szinte teljesen új autóval állnak rajthoz a jövő hét végén Rómában.

– Édesapám, Csomós Miklós és Kiss-Tóth Miklós éjjel-nappal dolgoztak az autón, ami a profizmusuknak köszönhetően újra tökéletes állapotban van - folytatta a tehetséges ralis. - A Skoda Motorsporttól a egy kivételtől eltekintve minden alkatrészt sikerült beszerezni, a kardántengelyt pedig egy magyar csapattól kaptuk kölcsön. Az új technikát a Rabócsiringen próbálhattuk ki először, a héten megtartott teszten nagyjából ötven kilométert mentem vele. Egy újonnan épített autó shakedown tesztjéhez ennyi kell, valamint ezalatt én is vissza tudtam rázódni egy kicsit.

Róma előtt a Rabócsiringen teszteltek

Fotó: ME

Nagy helyén Bán

A közelmúltban Csomós Miklós azt is bejelentette, hogy az autóban változás lesz. Állandó navigátora, Nagy Attila átmenetileg kiszáll a jobb első ülésből.

– A balesetünk után Ati egy kis időt kért. Ott lesz velünk minden versenyen, hiszen elengedhetetlen része a csapatunknak - szögezte le a sárospataki sportoló. - Közösen álmodtuk meg a rally pályafutásunkat és közösen építettük fel, ezért sem tudnám nélkül elképzelni a versenyzést. A Róma és a Veszprém Rallyra a nemzetközi tapasztalattal is rendelkező Bán Viktort kértük fel, aki nemzetközi tapasztalattal is rendelkezik, nem mellesleg nagyon jó navigátornak tartom. Biztos vagyok benne, hogy hozzá tud tenni a csapatunkhoz.

Róma majd Veszprém

A Kanárin történt baleset miatt három futamot hagyott ki Csomós Miklós. Nem volt jelen a lengyel, a lett és a skandináv viadalon sem. Éppen ezért volt fontos számára, hogy a lehető leggyorsabban elkészüljön az autó és visszatérjen a nemzetközi mezőnybe.

– Mivel ebben a folyamatban a magyar szurkolók is jelentős szerepet vállaltak, ezért döntöttünk úgy, hogy a Veszprém Rallyn is rajthoz állunk - árulta el Csomós Miklós. - Ez egyben azt is jelenti, hogy két hét alatt két versenyen kell részt vennünk, ami logisztikai szempontból sem könnyű feladat. Az egész csapat nevében mondhatom azonban, hogy ezt a kihívást most a legnagyobb örömmel vállaljuk.