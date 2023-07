A mérkőzés elején a vendég együttes ragadta magához a kezdeményezést, a játék a DVTK térfelén folyt, és mindössze 8 percre volt szüksége a Puskásnak ahhoz, hogy a kapuba találjon. A vezető találatuk után sem tudott egy jó ideig felnőni az NB I tavalyi 4. helyezettjéhez a piros mezes együttes. Lassú, körülményes, és sok érintős volt a játékuk, az eredménnyel elégedett felcsúti csapat beérte azzal, hogy hatástalanít. A DVTK az első lövési kísérletét a 38. percben láthattuk, egy kapu fölé szálló labda képében, aztán kétpercenként jött a fejlődés. Előbb Lukács D. perdítésénél már Markek kapusnak is volt dolga, még ha nem is túl nehéz, ugyanis a levegőből kellett lehúznia a lasztit. Aztán Klimovich lökete a 42. minutában már csak pár centivel kerülte el a kaput, annak is a jobb alsó sarkát. Ez volt a diósgyőriek legnagyobb helyzete attól a játékostól, aki szétfutotta magát, hiszen hol a saját, hol az ellenfél 16-osánál tűnt fel. A második félidővel kapcsolatban a hazai szurkolók számára az első játékrész hajrájában mutatott teljesítmény adott okot a bizakodásra.

VEZET A PUSKÁS! A 8. percben Colley jobbról lőtte a kapu elé a labdát, amelyre a hosszú oldalon a kapufával szemben Slagveer érkezett, aki 2 méterről a jobb alsó sarokba passzolt, 0-1.

A diósgyőri vasgyár korábbi műszakváltását jelző dudaszó előzte meg a meccset, a videós kivetítőn képben jelent meg a gyár, hangszórókból pedig hang.



A Puskás AFC együttese két fő kivételével ugyanazzal a csapattal állt fel, amelyikkel a bajnoki főpórbáját tartotta, tíz napja. A szaúdi első osztályban szereplő Al-Fateh elleni, 0-0-re végződött meccshez képest csak a támadó szekció, Gruber és Puljic hiányzott, lett kispados, Colley és Golla pedig ott volt a DVTK elleni kezdőben.

A DVTK kezdőcsapatában mindössze 5 új játékos kapott helyet a nyáron szerződtetett 12 futballista közül. Sentic, Stephen, Klimovich, Vallejo és Kampetsis élvezete Kuznyecov Szergej vezetőedző bizalmát.

A kispadra került 12 hazai labdarúgó között további 5 fő volt az új fiú, Chorbadzhiyski, Célestine, Pozeg Vancas, Acolatse és Edomwonyi. A friss igazolások közül a kapus Odynstov most csak harmadik számú volt, mivel Danilovic ült a kispadra ő nem volt keretben, Jurina pedig azért nem, mert néhány napja sérülést szenvedett.

A Puskás AFC legutóbb 2020. október 25-én játszott bajnokit Diósgyőrben. Azt a meccset, amelyet a piros-fehérek 3-0-ra nyertek meg, 1730 néző látta.

A labdarúgó NB I 2023/24-es évadjának 1. fordulójában, szombaton kora este Diósgyőri VTK – Puskás AFC mérkőzést rendeztek.

Diósgyőri VTK – Puskás AFC 0-1

Diósgyőr, 7500 néző. V.: Berke (Buzás, Szert).

Diósgyőri VTK: Sentic – Farkas D., Szatmári, Bárdos, Stephen – Holdampf, Vallejo – Lukács D., Klimovich, Obounet – Kampetsis. Vezetőedző: Kuznyecov Szergej.

Puskás AFC: Markek – Szolnoki, Golla, Stronati, Ormonde-Ottewill – Batik – Levi, Plsek, Corbu, Slagveer – Colley. Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Sárga lap: Corbu (1.)

Gólszerző: Slagveer (8.).

A Diósgyőri VTK felkészülési meccsei

Június 28.: Diósgyőri VTK – Putnok FC (NB III) 3-1 (2-1)

Július 5.: FK Zeleziarne Podbrezová (szlovák 1. osztály) – Diósgyőri VTK 1-2 (1-1)

Július 9.: 1. FC Nürnberg (német 2. osztály) – Diósgyőri VTK 3-1 (1-1)

Július 12.: SK Dynamo Ceské Budejovice (cseh, 1. osztály) – Diósgyőri VTK 1-2 (1-1)

Július 12.: FC Blau-Weiß Linz (osztrák 1. osztály) – Diósgyőri VTK 2-0 (2-0) – a 48. percben vihar miatt félbeszakadt

Július 22.: Diósgyőri VTK – FC Kosice (szlovák 1. osztály) 0-1 (0-0)

A Puskás AFC felkészülési meccsei

Július 7.: Puskás AFC – Wisla Plock (lengyel 2. osztály) 1-1 (1-1)

Július 12.: Puskás AFC – FC Slovan Liberec (cseh 1. osztály) 1-4 (1-2)

Július 17.: Puskás AFC – Fortuna Düsseldorf (német 2. osztály) 0-5 (0-1)

Július 19.: Puskás AFC – Al-Fateh (szaúdi 1. osztály) 0-0

A Diósgyőri VTK keretéről

Távozott: Eppel Márton (?), Könyves Norbert (Paksi FC), Szűcs Kornél (Kecskeméti TE), Senkó Zsombor (Zalaegerszegi TE FC), Illés Bálint (Mezőkövesd Zsóry FC), Koman Vladimir (?), Cseke Benjámin (Mezőkövesd Zsóry FC, kölcsönből vissza), Radics Márton (Puskás AFC, kölcsönből vissza).

A tartalékcsapathoz került: Bertus Lajos, Viczián Ádám.

Kölcsönjátéka után távozott: Vajda Botond (Debreceni VSC), Szőke Adrián (?).

Maradt: Branislav Danilovic (szerb), Szatmári Csaba, Bokros Szilárd, Bárdos Bence, Csirmaz István, Megyed Sinan, Farkas Dániel, Lőrinczy Attila, Bényei Ágoston, Holdampf Gergő, Lukács Dániel, Jurek Gábor, Gera Dániel, Jérémie Obounet (gaboni), Bánhelyi Bogdán, Benkő Péter, Ferencsik Bálint, Yevhen Leshchynskyi (ukrán), Vincze Dániel.

Kölcsönből visszatért: Csatári Gergő (KC Kazincbarcikai SC), Papp Marcell (Dorogi FC).

Érkezett: Karlo Sentic (horvát, kapus, kölcsönbe, Hajduk Split), Artem Odyntsov (ukrán, kapus, Kisvárda MG), Bozhidar Chorbadzhiyski (bolgár, belső védő, Widzew Łódź), Marin Jurina (bosnyák, horvát, támadó, al-Faisaly), Rudi Pozeg Vancas (szlovén, támadó középpályás, FC Koper), Julien Célestine (francia, olasz, belső védő, FC León), Alexander Vallejo,(spanyol, védekező középpályás, Stal Mielec), Godfrey Bitok Stephen (nigériai, bal oldali védő, Volga Uljanovsk), Vladislav Klimovich (fehérorosz, középpályás, NS Famagusta), Bright Edomwonyi (nigériai, támadó, FC Koper), Argyris Kampetsis (görög, támadó, Panathinaikos), Elton-Ofoi Acolatse (ghánai, holland, támadó, FC Ashdod).

Próbajátékon: José Vitor Rodrigues da Silva dos Santos (brazil, szélső, Qyzyljar Petropavlovsk).

A Puskás AFC keretéről

Távozott: Alexandru Baluta (román, FCS Bucuresti), Kiss Tamás (Újpest FC), Yoëll van Nieff (holland, Mumbai City), Spandler Csaba (Fehérvár FC), Sahab Zahedi (iráni, Zorja Luhansk, kölcsönből vissza).

Kölcsönbe távozott: Kocsis Dominik (Tiszakécske LC).

Maradt: Tóth Balázs, Markek Tamás, Pécsi Ármin, Babós Levente, Patrizio Stronati (cseh, olasz), Batik Bence, Wojciech Golla (lengyel), Nagy Zsolt, Brandon Ormonde-Ottewill (angol), Karlo Bartolec (horvát), Szolnoki Roland, Mohamed Mezghrani (belga, algériai), Nathaniel Noel, Posztobányi Patrik, Artem Favorov (ukrán), Jakub Plsek (cseh), Kern Martin, Marius Corbu (román), Dusinszki Szabolcs, Komáromi György, Jonathan Levi (svéd, olasz), Luciano Slagveer (suriname-i, holland), Lamin Colley (gambiai, angol), Jakov Puljic (horvát), Gruber Zsombor.

Érkezett: Quentin Maceiras (svájci, spanyol, BSC Young Boys).