A Soltész-család Itáliában gondolt egy merészet. Olaszországi kalandjukat a világbajnoki ezüstérmes kenus mesélte el lapunknak.

Hab a tortára

– Miután ifjúsági C-2 1000 méteren társammal, a tiszaújvárosi Szegi Zsombor másodikok lettünk az ukrán egység mögött, a jelen lévő családtagjaimmal beültünk a kocsinkba és csaknem kétszáz kilométert karikázva meg sem álltunk a turisták között igencsak híres Jesolóig – mondta a Vizisport Club Tokaj tizennyolc esztendős kiválósága. – Ott volt az anyukám, az apukám, a nővérem és az öcsém is, így teljes volt famíliánk boldogsága. Strandoltunk egy jót, majd betértünk egy helyre pizzát enni. A pincértől némi humorral azt kértük, hogy ezüst színű feltéttel is pakoltassa meg az általunk is kedvelt étket. A szüleim igazán kitettek magukért, hiszen átszámítva ötvenezer forintot fizettek az amúgy remek minőségű helyi specialitásért – ha már lúd, legyen kövér alapon. Miután visszaértünk a szállásunkra, belebotlottunk a vb-nek otthont adó meseszép városka népünnepélyébe: a felvonulás, a műsor, a mutatványok és az óriási tömeg is elnyerte a tetszésünket, ez a program tejszínhabként került a képzeletbeli családi tortánkra.

Soltész Péter arról is beszámolt, hogy nagyon sok telefont, elektronikus üzenetet és Facebook-bejegyzést kapott, s valamennyinek rendkívül örült.

– Osztályfőnököm, Kovács Anikó is gratulált a szereplésemhez – közölte a Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium 12/F osztályos tanulója, majd Posta György polgármesterhez sietett, aki ajándékkal kedveskedett számára.