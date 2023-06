Negyvennégyből negyvenkét pontot gyűjtött – csak a DVTK-tól kapott ki idegenben – a Mezőkövesdi KC férfi kézilabda csapata az NB II Észak-kelet csoportjában. A dél-borsodiak ezzel megnyerték a bajnokságot, és a ,,matematikának", illetőleg visszalépéseknek köszönhetően NB I/B-sek lettek.

Az RKSK a harmadik

Az MKC mellett még öt másik klub szerzett harmadosztályú aranyérmet, az Észak-Nyugat csoportban a Veszprém KK FT U23 (42 pont/22 mérkőzés), az Észak csoportban a Rákosmenti KSK (33 pont/18 mérkőzés), a Dél-Nyugat csoportban a Tungsram SE (39 pont/22 mérkőzés), a Dél csoportban a Mizse KC (40 pont/22 mérkőzés), míg a Dél-Kelet csoportban a Törökszentmiklósi Székács KE (39 pont/22 mérkőzés).

Az előzetes kiírás alapján a hat bajnok három párban, semleges helyszínen megküzdött volna a három feljutó helyért, minekután három kieső volt az NB I/B-ből. Azonban a szentmiklósiak, és a lajosmizseiek jelezték, nem kívánnak feljebb lépni, a további négy csapat között pedig készült egy sorrend a megszerzett/megszerezhető pontok alapján, de az utolsó két gárda elleni meccsek nem számítottak, minekután volt csonka csoport is. Ez alapján első lett a Mezőkövesd, második a Veszprém KKFT U23, ez a két gárda ,,elvitt" két feljutó pozíciót, a harmadikért pedig Siófokon csapott össze a Tungsram SE, valamint az RKSK (utóbbi nyert 39-30-ra).

Jó mínusz kettő

– Úgy gondolom, kiemelkedtünk a bajnokságból, de sokáig a DVTK sem hibázott, közvetlenül a nyomunkban voltak, így nekünk is hoznunk kellett a pontokat – kezdte Drizner Péter, a kövesdiek vezetőedzője. – Igazából két mérkőzéses bajnokság volt, az volt a fontos, hogy a velük megvívott két találkozóból összesítésben jól jöjjünk ki. Igaz, a 3-6. helyezettek olyan csapatok voltak, amelyek bármikor okozhattak volna meglepetést, így ellenük is nagy szükség volt a koncentrációra.

A diósgyőriekkel lezajlott különharcot tovább is részletezte a dél-borsodi szakember.

– Itthon, még a második fordulóban három góllal nyertünk ellenük, vagyis ezt kellett elsősorban figyelnünk, amikor február végén Miskolcra mentünk – nyilatkozta Drizner Péter. – Ezt lehetett nyomásként felfogni, de számunkra ez az érzés cseppet sem volt új. Hozzá voltunk, vagyunk szokva, mint klub, és mint csapat is, hogy a nagy téttel bíró meccseket hogyan kell, lehet jól lehozni. Furcsa mérkőzés volt, adott esetben már akkor lezárhattuk volna a kérdést, amennyiben pontot, vagy pontokat rabolunk. Vezetett a DVTK, vezettünk mi, aztán ismét ők, a második félidőben volt, hogy négy találattal is. Az 58. percben 26-25 volt már nekünk, s ugyan ellenfelünk végül győzött 28-26-ra, ez az eredmény most nekünk megfelelt, értékes volt. Igazából ezután már csak hozni kellett a még hátralévő meccseket, megtettük, a Diósgyőr pedig még kikapott Nyírbátorban, és döntetlen játszott az Acélváros KK-val.

Négy-hat érkező

Az osztályozó elmaradása jól jött a kövesdieknek, a játékosok így hamarabb mehettek el szabadságra.

– Nem baj, hogy nem nyúlt el a szezon – közölte Drizner Péter. – Természetesen mi nem az utolsó forduló után értesültünk arról, hogy lesznek olyanok, akik nem akarnak feljutni, pár találkozóval a zárás előtt már lehetett hallani a sportág berkein belül. Egyébként is, de az utolsó két-három összecsapásra különösen fontos lett a győzelem, hogy abban a bizonyos sorrendben benne legyünk az első kettőben. Egyelőre nincs eldöntve, de a felkészülésünk vagy július 17-én, vagy 18-án fog elkezdődni. A kontraktusok június 30-cal lejárnak – egy-két kivételtől eltekintve – az enyém is, de elméletileg folytatom a munkát ezen a poszton, nem tervezek másfelé. Remélhetőleg még a héten, vagy a jövő héten valószínüleg megállapodunk, s ezt írásba is fektetjük. Sándor Ákos abbahagyja a játékot, ő lesz a sportigazgatónk, és felel majd a keret összeállításáért, de természetesen velem is egyeztet. Gólkirályunknak, Szabó D-nek élő szerződése van, pozitív hír számunkra, hogy ő marad, a meghatározó embereink közül egy-két távozó lesz. Van két-három hiányposzt, amikre játékosokat kell találnunk, négy-hat érkezővel számolunk, szeretnénk elkerülni azt, hogy szűk legyen a keret. Az előző szezont gyakorlatilag komoly sérülés nélkül megúsztuk, de ezzel nem lehet tervezni. Örülök, örülünk annak, hogy a fiataljainkra lehet támaszkodni, a tavalyi, 18 fős létszámból, 8-an saját nevelésű srácok voltak, ez egyértelműen jó irány. Ezt az arányt a későbbiekben is megtartanánk.

Egyértelműen a bennmaradás

A 2023/2024-es szezonban a mostani három helyett négy kieső lesz az NB I/B-ből, az NB II-ben pedig a hat helyett négy csoportot fognak kialakítani – és a bajnokok egyenes ágon fel fognak jutni. A kövesdi másodosztályú elképzelésekről ezt mondta Drizner Péter: ,,Az első évben nem lehet más cél, mint a bennmaradás kiharcolása. Nagyon nehéz lesz a következő bajnokság, reméljük, erős középcsapat leszünk. A lényeg, hogy stabilizáljuk a helyünk az NB I/B-ben, illetve nagyon jó lenne az infrastruktúránkon fejleszteni, hiszen több, mint 200 gyermekünk van az utánpótlásban."