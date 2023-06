Mint arról már beszámoltunk: a miskolci Swimming PC sportolója, Guzi Blanka kedden bejutott a szombati döntőbe a lengyelországi Krakkóban, az Európa Játékok keretében zajló öttusa Európa-bajnokságon. Azok után, hogy a hétfői gyenge körvívása után az elődöntő B-csoportjának a küzdelmeit az utolsó, a 18. helyről kezdte. A bravúros döntőbe jutás a verseny utolsó szakaszában dőlt el, azok után, hogy az úszásban jól teljesített, de ezzel együtt is csak a 16. helyen állt a kombinált szám előtt, így legkevesebb hét helyet kellett javítania.

Európa Játékok - Öttusa

Fotó: Koszticsák Szilárd

A futás-lövészetben Guzi Blanka fokozatosan zárkózott fel, a harmadik lövészete után már 9., vagyis továbbjutó helyen állt, a célba pedig hatodikként érkezett. Kiderült, hogy a fináléba kerülést a kombinált szám világcsúcsot jelentő idejével ért el, korábban senki nem tudta teljesíteni a lövészetekkel megszakított 5x600 méteres futást ilyen hamar. A miskolci klub versenyzője 10:48.90 perc alatt teljesítette a távot.

Az elődöntő után Guzi Blanka így nyilatkozott a HírTV kamerája előtt a bravúros teljesítményéről:

,,Úgy jöttem ide, hogy szerettem volna 11 percen belül kombizni. Ez már a selejtezőben is sikerült, és mivel éreztem, hogy még van bennem egy pici, most sikerült a világrekordot is megdönteni. Hála Istennek! Valószínűleg szombatig örülhetek ennek, lássuk be, mert azért itt lesznek komoly vetélytársak, akik megcélozzák a világcsúcs megdöntését. De még van egy pár nap, amíg örülhetek ennek.”

Biztos magyar kvóta és érem

A keddi verseny után az is kiderült, hogy mivel a 18 fős szombati fináléba csak 8 ország sportolói jutottak be, és mivel az Eb-n nyolc olimpiai kvóta talál gazdára, ám országonként csak egy versenyző szerezhet ilyet, mindez azt jelenti, hogy magyar öttusázó is biztosan olimpiai indulási jogot szerez (ahogy német, litván, brit, francia, spanyol, olasz és cseh is). A döntőbe jutott Barta Luca, Gulyás Michelle és Guzi Blanka hármas között dől el a magyar olimpiai kvóta sorsa. Érdekesség, hogy a magyar trió tagjai már biztos érmesnek számítanak, ugyanis összesen három ország sportolói jutottak be három sportolóval a fináléba, így a csapatversenyben Németország, Litvánia és Magyarország szerez majd valamilyen medált.