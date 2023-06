Egy lépés választja el attól a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei I. osztályú bajnokság aranyérmesét, a Cigánd SE-t, hogy fel-, visszajusson a honi labdarúgás harmadik vonalába.

Az NB III-as szereplésért küzdő bodrogköziek az osztályozóra a Hajdú-Bihar vármegyei élvonal első helyezettjét, a Monostorpályi SE-t kapták, és az első meccset a múlt vasárnap vívták meg, idegenben. Katonáék 2-1-es vereséget szenvedtek, úgy, hogy a vezetést ők szerezték meg, ám utána inkább a hazai alakulat akarata érvényesült a pályán. A CISE kapusa, Nagy S. nem egy alkalommal mentette még meg együttesét a góltól, ám gondot okozott a monostorpályiak szélsőinek, Rostásnak, és Kolompárnak a semlegesítése is.

A cigándiak egyébként tíz emberrel fejezték be az összecsapást, ugyanis Králikot a 91. percben kiállította a játékvezető.

Kellő távolságban

- Számítottunk, készültünk arra, hogy ellenfelünk olyan játékkal fog előrukkolni, amilyennel tette. Hogy sokat lesz a levegőben a labda, hogy fogják futtatni a szélsőiket – mondta lapunknak Paulik István, a cigándiak vezetőedzője. – Igazi foci nem alakult ki, a Monostorpályi sokkal jobban alkalmazkodott a pályához, a körülményekhez, és teljesen megérdemelten nyerte meg a találkozót. Mi kerültünk előnybe, azonban a házigazdák hamar egyenlíteni tudtak, szintén egy jól végrehajtott pontrúgás-variációt követően. A második játékrészben volt egy olyan periódus, amikor a hajdúságiak elkapták a ritmust, helyzeteket is kialakítottak, kapusunk többször hárított, ám egy alkalommal nem tudott, így a Pályi megszerezte a győztes gólt, s így előnnyel utaznak hozzánk. Ez az osztályozó, a sikeres megvívása nagyon fontos, nem csak nekem, a csapatnak, hanem a városnak, és magának a régiónak, talán a vármegyének is. Tudunk jobban, sokkal jobban futballozni, mint azt múlt vasárnap tettük, másabb lesz most a visszavágón minden, mint egy hete, bízom magunkban. Amint tapasztaltuk, előre játékban tud veszélyes lenni a Monostorpályi, de elkerülnénk azt, hogy gólt kapjunk, tehát részben azt szeretnénk, ha ellenfelünk kellő távolságban lenne a kapunktól. Várhatóan többet lesz nálunk a labda, és úgy kell játszanunk, olyan kombinatívan, hogy ebből alakítsunk ki minél több lehetőséget, és legyünk ezekből eredményesek. Ugyancsak fontos pont lesz a már emlegetett szélső embereik őrzése, megfelelő kikapcsolása, a jobb hátvéd pótlásra vannak opcióink. A lényeg ugyanakkor az: bármit csinál az ellenfelünk, nyerni kell, olyan produkciót a pályára tenni, hogy annak a feljutás legyen a vége. Csak ez lebeg a szemünk előtt, amiért mindent el fogunk követni. Egy ilyen mérkőzésnek van a szakmai mellett egy pszichés oldala, kérdés, ki bírja majd ezt is jobban, remélem, mi. Fizikálisan, úgy gondolom, rendben vagyunk, ez az a meccs, amikor nem kell spórolni az energiával, mindenkinek maximális erőbedobással kell küzdenie. Minden forgatókönyvre készülünk, akár arra is, hogy lehet ráadás – hiszen összesített döntetlennél nincs idegenben rúgott gól –, illetve büntetők is. Biztos, hogy egy érzelmekkel teli, kemény találkozó lesz, kiváló hangulatban, sok néző előtt, amely mindannyiunk számára kiemelt jelentőséggel bír.

Az érdeklődés óriási, a cigándi klub nagyjából 1000-1100 szurkolót vár a városi stadionba, akik között lesz, lehet 200-300 vendégdrukker is.

A CISE várható kezdőcsapata: Nagy S. – Ferencz, Szilvási, Vass, Tóth Sz. - Katona, Fabu, Kristófi – Motkó, Nagy D., Kelemen.

A tények

A további első mérkőzések eredményei

Orosházi MTK ULE 1913 (Békés, 2.) – Szombathelyi Haladás tartalék (Vas, 1.) 1-2 (0-1)

Pápai Perutz (Veszprém, 2.) – Gyöngyösi AK (Heves, 1.) 0-1 (0-1)

Rákospalotai EAC (BLSZ, 2.) – Kállósemjén SE (Szabolcs, 1.) 8-3 (4-0)

Semjénháza (Zala, 1.) – FC Dunaföldvár (Tolna, 1.) 1-4 (0-3)

Szeged-Csanád GA tartalék (Csongrád, 1.) – Gárdony-Agárd (Fejér, 1.) 5-1 (3-1)

Mohácsi TE (Baranya, 1.) – Dunaharaszti MTK (Pest, 2.) 2-0 (1-0)

Salgótarjáni BTC (Nógrád, 1.) – Nyergesújfalu (Komárom, 1.) 3-0 (1-0)

Erőnyerő, játék nélkül feljutott: Martfűi LSE (Jász, 1.), Caola SC Sopron (Győr, 2.).

