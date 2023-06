Nagy Norbert büszke arra, hogy tagja a harmadik magyar vb-címet szerző válogatottnak.

Vízilabda. A magyar férfi válogatott győzelmével ért véget az elmúlt napokban Bukarestben megrendezett U20-as vízilabda-világbajnokság. A piros-fehér-zöld színeket képviselő együttes a hétvégi döntőben Szerbiát múlta felül, 12-7-re. Kovács Róbert szövetségi edző keretében benne volt Nagy Norbert, a PannErgy-MVLC pólósa (valamint a hosszú idő után a múlt nyáron Miskolcról Szolnokra igazolt Vismeg Zsombor) is. A korosztályos gárda 1995 és 2007 után harmadszor nyerte meg a legrangosabb korosztályos viadalt.

– Minden válogatott úgy megy ki egy világeseményre, hogy szeretné azt megnyerni – kezdte a 2003-as születésű center, aki két éve, 2021 nyarán érkezett a Miskolcra. – Tavaly sajnos ért bennünket egy kudarc, ugyanis a podgoricai U19-es Európa-bajnokságon csak bronzérmet szereztünk, miután az elődöntőben kikaptunk a szerbektől. Emiatt úgy gondoltuk, szeretnénk most megmutatni, kihozni magunkból azt, amire képesek vagyunk, megfelelni az elvárásoknak. Az akkori csapat magja megmaradt, csupán egy-két játékos személye változott. Tehát elszántak, eltökéltek voltunk, de szerénység nélkül talán azt is kimondhatjuk, hogy ez egy jó korosztály. Egy éve a kontinensbajnokságon az elődöntőig nem volt nehéz mérkőzésünk, most igen, nem lehetett bealudni, örülök annak, hogy végig koncentráltak maradtunk.

MVP a görögök ellen

A fiatal pólós a részletekbe is belement.

– A vb előtt rendeztek Belgrádban egy tornát, ami remek erőfelmérőnek bizonyult, négyszer nyertünk, a horvátokkal döntetlenre végeztünk, s csak büntetők révén maradtunk alul – jegyezte meg Nagy Norbert. – A tornagyőzelem jó előjel volt, de a földön tartott bennünket. Az első csoporttalálkozónk Bukarestben Szerbia ellen volt, és 2022 miatt nagyon ki voltunk rájuk ,,hegyezve", s végül büntetőkkel nyertünk. A két másik csoportmeccs eredménye talán azt mutatja, simák voltak, de nehéz meccsek voltak. Nekem a görögök elleni összecsapás volt a legjobb, MVP-nek is választottak, ami meglepett, mert azon a meccsen szinte mindenki jó teljesítményt nyújtott. Nyílván örültem neki. Azzal, hogy csoportgyőztesként bejutottunk a nyolcba, lett két nap pihenőnk. A további akadályokat is sikeresen vettük, mi lettünk a legjobbak, ami fantasztikus érzés. A pályafutásomban természetesen eddig ez a ,,csúcs" eredmény, amire azért is büszkék lehetünk, mert Magyarország eddig csak kétszer nyert ebben a korosztályban. Az előző kettőből többen olimpiai bajnokok lettek. Remélem, még sokat fogunk együtt játszani.

Az MVLC pólósa azt is hozzáfűzte: viszonylag sok emberhátrányt kaptak a világbajnokság során, és hogy centerként nagyjából három-négy kiállítást ,,hozott" meccsenként.

– Ez egy kemény pozíció, nem meglepően a szerbekkel szembeni csaták a legélesebbek fizikálisan. Igyekeztem mindig pozíciót fogni, azt megtartani, küzdeni, felvenni a kesztyűt – sorolta Nagy Norbert, aki az elkövetkezendő napokról így nyilatkozott. – Most jön egy kis nyaralás, egy hét, és lehet fogok kérni a klubnál egy-két nap pluszt a pihenésre, hogy ne kelljen már rögtön az elején, július 10-én becsatlakoznom, mert az Eger elleni helyosztós párharc után nekem rögtön kezdődött a felkészülés a válogatottal. De még nem beszéltem erről senkivel az MVLC-nél. Két éve igazoltam Miskolcra Debrecenből, 2+1 éves szerződést kötöttünk akkor. Hasznos két szezonon vagyok túl, sokat játszottam, és így sokat fejlődtem. Tetszik a klubnak az a filozófiája, hogy fiataloknak ad sok lehetőséget. Válogatott társam, Vismeg Zsombor, illetve Nagy Ádám és Vadovics Viktor példája lebeg előttem, akik Miskolcról feljebb tudtak lépni. A jövő évi keretünk kész, akik érkeznek hozzánk, azok számomra nem ismeretlenek. MI



Tények

Út az aranyig

Csoportmérkőzések

Magyarország – Szerbia 12-12 (ötméteresekkel: 5-3)

Magyarország – Egyesült Államok 12-6

Magyarország – Görögország 16-9 (a meccs MVP-je Nagy Norbert lett)

Negyeddöntő: Magyarország – Olaszország 9-5

Elődöntő: Magyarország – Egyesült Államok 13-9

Döntő: Magyarország – Szerbia 12-7



A világbajnokok

Kapusok: Danka Benedek, Gyapjas Viktor.

Mezőnyjátékosok: Ekler Zsombor, Lakatos Soma, Mészáros Mátyás, Molnár Erik, Nagy Ákos, Nagy Norbert, Pető Attila, Szalai Péter, Szécsi Marcell, Tátrai Dávid, Varga Vince, Vigvári Vince, Vismeg Zsombor.

Szövetségi edző: Kovács Róbert. Másodedző: Dávid Zoltán. Kapusedző: Kardos István. Masszőr: Bottlik Emese. Videóelemző: Csapliczky Zsolt. Utánpótlás szakmai igazgató: Cseh Sándor. Csapatvezető: Székely Bulcsú.