Kiss Angelika, a DVTK-Hun-Therm női kosárlabdacsapatának játékosa vasárnap közösségi oldalán jelentette be, hogy a következő évadban másik csapatban szerepel. A most 22 esztendős center több mint egy évtized után távozik a piros-fehérektől, ugyanis Miskolcon ismerkedett meg a sportág alapjaival, a diósgyőri klub saját nevelésű játékosként lett előbb a felnőtt csapat tagja, 16 esztendősen, majd az utánpótlás válogatottak után, két és fél éve, a magyar felnőtt nemzeti együttesben is bemutatkozott.

Távozásának okáról nem kívánt többet mondani annál a 191 centi magas center, mint amit a facebook oldalán közzé tett: ,,Szokták mondani, ha egy ajtó bezárul, kinyílik egy másik! Ezt az ajtót rengeteg csodálatos emlékkel, én most bezárom itt Miskolcon. Nagyon nehéz döntés volt, de büszke vagyok magamra, hogy meghoztam. Sok-sok köszönettel tartozok azoknak az embereknek, akik végigkísérték azt a 7 éves Kiss Angit, akinek álma az volt, hogy példakép legyen itt Diósgyőrben. Én nem akartam elmenni innen soha, szerintem egy sportolónak szüksége van a bizalomra és a megbecsülésre. Hiszem azt, hogy minden okkal történik, eljött az én időm, hogy változtassak. Hálás vagyok családomnak, barátaimnak, edzőimnek, akik végig bíztak bennem, és támogattak! A sok szeretetnek, a szerelemnek, ami által az az erős lány lehetek ma, ki mindig is szerettem volna lenni! Kedves Diósgyőr, Miskolc: nagyon sok közös emlékkel, könnyel, mosollyal távozom most, de mindig szívem kis csücske leszel!”

A bejegyzés egy másik része pedig ezt tartalmazza: ,,Kinyitottam most egy ajtót, aminek a küszöbén egy érett, célokkal, tervekkel felszerelt NŐ fog belépni! Izgatottan várom az új kihívásokat, és akadályokat, tudom akármerre is fog fújni a szél, mindig lesznek majd emberek kik fogják majd a kezem és támogatnak. El nem tudom mondani, hogy ez a tudat, milyen jó érzés, köszönöm mindenkinek!”

A hogyan továbbról

A hogyan továbbról lapunkban pedig a következőket nyilatkozta Kiss Angelika:

– A fejelődésem érdekében döntöttem úgy, hogy egy másik csapatban próbálom ki magam. Voltak megkeresések több csapat részéről, az elmúlt években folyamatosan, és most egy olyan klubot választottam, amelyikről úgy gondolom, hogy számomra jelen helyzetben a legmegfelelőbb. Ahol reményeim szerint fejlődni tudok, ahol egyéni képzésekkel segítenek majd, és ahol a játékpercek számát illetően is jobb helyzetbe kerülhetek. Ez a váltás nem könnyű, hiszen a közeli családtagjaimtól távolabbra kerülve, egy új, önállóbb élet kezdete. Sok mindent másképp kell csináljak mint eddig, hogy elérjem azokat a célokat, amikre vágyok. Ezért is vagyok most itt, a 3x3-as válogatottnál, a felkészülés során, remélem, hogy ez is a hasznomra lesz, hiszen ez a műfaj, pörgősebb, gyorsabb játék. Tudom, hogy minden keményebb lesz, mint eddig volt, de szükséges volt, hogy új környezetbe helyezzem magam, hogy váltsak, mert az elmúlt hónapokban azt éreztem, hogy leragadtam egy szinten. Biztosan furcsa lesz majd ellenfélként visszatérni a diósgyőri csapathoz, – mert Magyarországon maradok, egy másik NB I-es együttes tagja leszek, – de mivel még csak 22 éves vagyok, és reményeim szerint jó pár év van még előttem a kosárlabdában, van esély arra, hogy viselek még DVTK címeres mezt a pályafutásom során.