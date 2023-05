A Vatta FC elnöke, K. Tóth János nyilatkozatában nem titkolta, a két csapat őszi, egymás elleni mérkőzése, a 2022. október 16-án lejátszott bajnokija, a Vatta FC – Kesznyéten SE mérkőzésnek (6-2) a végjátéka kellemetlen emlék, ezért hozták meg ezt a döntést.

Miután kiderült, hogy a két csapat nem játssza le a mérkőzést, szerettük volna fél év távlatából rekonstruálni ez eseményeket, pontosabban többet megtudni arról, hogy mi történt tavaly októberben 16-án Vattán.

Elsőként a a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályhoz fordultunk, ahonnan rövid időn belül érkezett válasz. Varga Rudolf rendőr százados, sajtóreferens azt közölte, hogy ,,a kérdéses labdarúgó mérkőzéssel kapcsolatosan – az összegyűjtött információk szerint – rendőri intézkedésre nem került sor”.

A vármegyei igazgatóság

A Magyar Labdarúgó-szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Igazgatóság fegyelmi bizottsága tárgyalta a meccsen, illetve közvetlenül utána történteket, és úgy döntött, hogy az akkor lezajlott események miatt a kesznyétenieknek a soron következő négy hazai bajnoki mérkőzésre szövetségi ellenőrt küldenek a sportszervezet költségére, továbbá a rendezői létszámukat 12 főre emeltették fel. Ezen kívül az azon a meccsen a második félidőre csereként beállt, ám a 91. percben kiállított Farkas Szabolcsot 2023. július 3-ig eltiltották a mérkőzéseken való részvételtől.

A vármegyei labdarúgó szövetség részéről a fegyelmi bizottság elnöke, dr. Jakó Gábor a következőket közölte:

,,Előzményként annyi, hogy a 2022. október 16. napján megrendezett Vatta – Kesznyéten mérkőzést megelőzően, a Kesznyéten csapata hazai pályán fogadta az Emőd csapatát. A mérkőzés szövetségi ellenőr jelenlétében került megrendezésre, azonban ez sem akadályozta meg a hazaiakat, hogy ne legyen gond. A kesznyéteni csapat nem egyszerű, és hazai környezetben ez hatványozottan előjön, pláne ha nézők is vannak. A mérkőzést követően jelzéssel éltek, hogy az öltözőben atrocitásra került sor. Ezt követően a Kesznyéten hazai mérkőzésére több ízben is szövetségi ellenőr került küldésre. A Vatta – Kesznyéten mérkőzésen egy kiállítás volt a 91. percben. A vendégek játékosa megrúgott egy hazai játékost, így a kiállítás sorsára jutott, azonban a hazaiak ezt a cselekedetet nem vették jó néven, és kisebb dulakodás, szóváltás alakult mi, melynek következményeként a Vatta csapata jelezte a szövetség részére, hogy továbbiakban nem fognak kiállni a Kesznyéten ellen. K. Tóth János, a Vatta FC elnöke ezt írásban is megerősítette a szövetség felé. Megjegyezném, hogy a tavaszi fordulóban semmiféle probléma nem volt a Kesznyéten csapatával, a mérkőzéseiket több ízben is biztonsági ellenőr, illetve szövetségi ellenőr felügyelte. Még kiállításuk sem nagyon volt.”

