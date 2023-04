A női kosárlabda NB I rájátszásának utolsó körében a helyosztókon vesznek részt a csapatok, az elődöntő két vesztese, a DVTK-Hun-Therm és az AKSC Szekszárd szombaton Diósgyőrben kezdte meg a két nyert mérkőzésig tartó párharcot, a bronzéremért.

Mindenki vállalta

A meccs előtti napon még kétséges volt, hogy a diósgyőriek – a centerük, Green sérülés miatti kiesése után, – a maradék hét alapemberük mindegyikét fel tudják-e vonultatni erre az összecsapásra, mert sérülések és betegségek nehezítteték a helyzetüket. Végül mindenki vállalta a játékot, a kérdés már csak az volt, hogy a nem száz százalékos kosarasok milyen teljesítményre lesznek képesek. Azok után, hogy szerdán a Serco UNI Győr vendégeként még a döntőbe jutásért játszottak, szemben azzal, hogy a tolnaiak már hétfőn befejezték a Sopron Basket elleni elődöntőjüket.

A vendégszurkolók hangját lehetett hallani az első másodpercekben, de aztán beindult a hazai ultra tábor is, akikhez a csarnok minden diósgyőri drukkere csatlakozott, tapssal, hogy megmutassa, a lelátón nem lesz szekszárdi fölény.

Eladott labdák

A pályán, a meccs elején viszont az mutatkozott (2-7). Az már az első negyed első felében kiderült, hogy igazi center nélkül nehéz ezt a játékot mívelni, bár a lepattanókat jobban szedte a Diósgyőr, nem volt, aki a gyűrűk alatt birkózzon, pontokat szerezzen. Ráadásul a vendégek jobb százalékkal dobtak, a 7. percben, -11-nél kért időt a sok labdát eladott hazai gárda (6-17). A fehér mezesek részéről csak Guirantesben volt pont, az első játékrész termésének kétharmada tőle jött (12-23).

Fáradt, erőtlen volt a DVTK-HT játéka, aztán a 13. percben a hetedik távoli kísérletből Aho T. kezéből érkezett az első hazai tripla, majd a kedvet kapott tesó, Aho N. is bevágott egy hármast (20-27). A feltámadást Nyilas játékvezető ,,nem támogatta”, Jovanovic ellen fújt be egy fantázia faultot, ami után a publikum diósgyőri része a ,,három hülye” szópárost skandálta. A 17. minutában Goree a lábát húzva szökdécselt le a barna játékmezőről, ám mivel a DVTK több triplakísérletet is elhibázott, a felzárkózás távolinak tűnt (25-33). Gyereknap előtt, egy játék nagykereskedésben nem adnak el annyi labdát, mint amennyit a Diósgyőrnek sikerült az első két negyedben, hazai oldalon többen is jóval a tudásuk alatt játszottak. Guirantes a másik irányba dolgozott, csapata pontjainak több mint a felét, szám szerint 20-at, ő szerezte a hosszú szünetig, az utolsó dobása dudaszós hármas volt, majdnem a világ végéről (33-37).

Feltámadás

A szünetben már fény derült egy győztesre, az egész évadon át zajló dobóverseny fődíját Juhos Zsolt nyerte, aki egymillió forintnak örülhet, a diósgyőri csapat névadó támogatója, a Hun-Therm felajánlásának köszönhetően.

A harmadik menet elején kettő az egy ellen nem tudta egalizálni az állást a Diósgyőr, kaptak egy kontragólt, a visszatért Goreetól, így megint négy volt közte (35-39), majd nemsokára a duplája Goree újabb találatai miatt. Nyolcról háromra jöttek fel a diósgyőri angyalok (42-45), majd a vendégek vitattak néhány játékvezetői ítéletet pár pontos előnyük birtokában (46-50). A pályán a lelátón is izzott a hangulat, kőkeménnyé vált a meccs, a heroikus küzdelemben 2-ről, 6-ra nőtt a Szekszárd előnye a játékrész hajrájában (48-54).

Robbantott a negyedik negyed elején a DVTK-HT, a Kányási show-val, 36 másodperc alatt 1 pontra zárkóztak, kellett az időkérés a tolnaiaknak (53-54). A válogatott kosaras tartott egy kis szünetet, majd bevágott egy újabb hármast, amivel a meccs folyamán először vezetett a Diósgyőr (56-54). Közel négy perc kellett a Szekszárdnak ahhoz, hogy megszerezzék a játékrész első találatát. 300 másodperccel a vége előtt meccsnull volt (56-56), majd amikor Guirantes két büntetője után egy hármast is bezúzott, másodszor is időt kért a szekszi csapat (61-56). Aztán Aho N. kipontozódott ki 2:11-gyel a vége előtt (61-60), majd már percen belül Garbin rámolt be egy hármast, és ezzel eldőlt a meccs (64-60).

Ócska közhely, de ettől erre a meccsre még nagyon is igaz: ezt a meccset (is) szívvel nyerte meg a DVTK-Hun-Therm csapata.