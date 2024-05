Triatlon. A XXXIII. Tisza Triatlont május 18-19-én rendezik meg Tiszaújvárosban. A „krisztusi korba” lépett népszerű viadal első napján hagyományosan a klubcsapat országos bajnokság, másnapján pedig az egyéni ranglista verseny, a sprint távú Amatőr Kupa és a para triatlon ob szerepel a programban.

A versenyközpontnak ebben az évben is a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő ad otthont, ahol szombaton 13.00 órakor, míg vasárnap 9 órakor indul be a „nagyüzem”.

Nagy erőkkel

– Nagy erőkkel készülünk a Pünkösd hétvégéjén megrendezendő versenyünkre – tudtuk meg Lehmann Tibortól, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzőjétől. – Külön köszönettel tartozunk a Tiszaszolg Kft.-nek, hiszen a május 18-19-i hétvégén nyitják meg a strandfürdőt. A komoly segítséget nyújtó városi cégek és a szintén nagy erőkkel készülő rendőrség nélkül idén sem tudnánk megrendezni az erőpróbát, így természetesen nekik is jár a köszönet. A XXXIII. Tisza Triatlon foglalja magába az idei első triatlon országos bajnokságot és ranglista versenyt, így az érdeklődés ennek megfelelő. 100-120 csapat jelentkezését várjuk, míg az egyéni indulók számát 900-1000 fő közé becsüljük. A klubcsapat országos bajnokságon minden korosztályban képviseltetjük magunkat. A címvédő férfi elit csapatból az azon a hétvégén Mexikóban, a magyar mix-váltó tagjaként versenyző Csongor fiam hiányozni fog, így Kiss Gergelynek, Lehmann Bencének, Sinkó-Uribe Ábelnek és Kovács Gyulának kell ismét bizonyítania, hogy ott van a helyünk a legjobbak között. Az UP1-es leány csapatnak, amelyet Bán Petra, Gál Boglárka, Juhos Lia, Hajdu Gréta és Tömösközi Dalma alkot, az UP-2-es leány csapatnak, amelynek Filep Zóra, Lehmann Sára, Bartók Hanna és Tömösközi Hanga a tagja, valamint az UP1-es fiú együttesnek, amelyben Izsák Csaba, Harangi Péter, Szabó Flórián, Molnár Benedek szerepel, és veteránjainknak, a Bálint Lóránt, Vígh Sándor, Szabolcs Géza, Kunfalvi András, Filep Csaba és Balogh Gyula hatosfogatnak is komoly dobogós esélyei vannak. A vasárnapi egyéni versenyeket illetően, sportolóink közül a tavalyi juniorként abszolút harmadik Kovács Gyula indulása kérdéses. Ő május 11-én az olaszországi Caorle városában Európa-kupán indult – csakúgy, mint klubtársa, Kiss Gergely – így nem tudhatjuk lesz-e olyan állapotban, hogy bevállaljon egy dupla hétvégét. Sinkó-Uribe Ábel viszont ott lesz a férfi elit mezőnyben, ahol abszolútban a top5-be várható. Utánpótlás, felnőtt, szenior és veterán versenyzőink minden évben egyéniben is szép eredményeket érnek el, szerintem ez idén sem lesz másként.