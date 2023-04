Mindkét csapat hozta eddig a saját, hazai mérkőzését, így 1-1-re áll a Pénzügyőr SE, illetve a GreenPlan-Vegyész RCK gárdája a férfi Extraliga bronzcsatájában. A Barcika a legutóbbi, második, a Don Bosco Sportközpontban csütörtökön megrendezett felvonáson jó játékot nyújtott, négyen is elérték, vagy meghaladták a 10 pontot, sőt, a mezőny legeredményesebb játékosa Csoma volt, aki 26 egységet gyűjtött össze. A tényekhez tartozik, hogy a Barcikából betegség miatt hiányzott a csere feladó, a lengyel Warzywoda, de nem lépett pályára Blázsovics, Szabó D., Péter B., Cziczlavicz és a szlovák Tarabus sem.

– Örülök annak, hogy Csoma Krisztiánnak jól ment a játék, de a többieknek is – kezdte Toronyai Miklós, a VRCK szakvezetője. – Péter Márton például nagyon sokat melózott mezőnyben, számtalan fontos kulcsmomentuma volt, a három ász nyitása pedig extrának mondható. Liberónkon, Kiss Mátén sem talált fogást ellenfelünk, tényleg csapatmunka volt ez a 3:1-es győzelem. Megköszöntem, és ezúton is köszönöm a játékosoknak ezt a teljesítményt, hogy motiváltak voltak, és köszönöm a közönségnek is, ugyanis akik kijöttek a csarnokba, azok fantasztikus hangulatot teremtettek. A statisztika szerint 62 támadást mezőnyöztünk ki, a Pénzügyőr 38-at, ez jelentős különbség, a kontrákat is jobb százalékban ütöttük be. Azt láttam én is a Pénzügyőrön, hogy nem a tőlük megszokott fordulatszámon vannak, ezúttal meg tudtuk őket nyitni, egyébként ez hiányzott az első meccsen. Meg tudtuk bontani a fogadási alakzatukat, nem tudtak megfelelően támadni. Kollégám 20 éve tréner, tapasztalt szakember, de ha egy játékos nem teszi magáévá a meccset, akkor egy edző csinálhat bármit, csak az időkérés és a csere van a kezében.

Ne legyen hiányérzet

A harmadik meccset Budapesten rendezik meg, mégpedig, hétfőn, május 1-jén 18 órától.

– Alap tétel, hogy amelyik csapat jól nyit, az előnyben van a másikhoz képest, ez kiütközik akkor, amikor egyenlő képességű csapatok vannak a pályán – tette hozzá Toronyai Miklós. – Arra is ügyelnünk kell, hogy egy állásban nem szabad elherdálni 3-4 pontos előnyt, mert azzal a saját dolgunkat nehezítjük meg. Nyílvánvaló, hogy a Pénzügyőr szeretné megtartani a pályaelőnyét, azonban mi is szeretnénk a harmadik helyet, így legalább egyszer kell a bravúr a fővárosban. Kell az az akarat, az a jó hozzáállás, ami csütörtökön meg volt, minden tudásunkat ki kell tennünk a pályán. Hogy ne legyen sem bennünk hiányérzet, sem azokban, akik szimpatizálnak velünk, és látják, követik a meccseinket. A PSE-nek kisebb a terme, mint a miénk, nem könnyű átvinni oda azt a játékot, amit itthon gyakorolunk. Bosszantó, amikor lyukat ütünk a plafonba a 2-3 méter magasság különbség miatt, de egy profi csapatnak, profi játékosoknak ezt is meg kell oldania.