A hét végén befejeződött az alapszakasz az OB I-es férfi vízilabda-bajnokságban, a megyei színeket képviselő PannErgy-Miskolci VLC csapata a 8. helyet szerezte meg. Tehát, legrosszabb esetben is ezen pozícióban fog zárni Vidumanszky László gárdája, ami dicséretes teljesítmény (lesz), ugyanis az MVLC a 2021/2022-es évadot a 11. helyen zárta, míg előtte, a 2020/2021-eset a 9.-en.

A folytatásról: az alapszakaszban elért helyezések alapján páros mérkőzések következnek a magasabb helyezésekért. Valamennyi párharc az egyik fél 7. pontjának megszerzéséig tart, döntetlen nincs és a csapatok magukkal hozták az alapszakaszban egymás ellen vívott két meccsük eredményét. Minden párosításban az a csapat lesz először házigazda, amelyik magasabb helyezést ért el az alapszakaszban. A játéknapok: május 3., szerda, május 5., péntek – és ha szükséges: május 7. vasárnap.

Ne boruljon meg

Bachner András szakmai igazgató így értékelte a küzdelemsorozat első részét.

- A bajnokság kezdetén a célkitűzés az volt, hogy a legjobb tízben legyünk – kezdte. – Az erőviszonyokat látva, és a keretet ismerve körülbelül a 8-10. hely megszerzését tartottam reálisnak. Decemberben történtek változások - amikor négy játékos távozott -, így akkor már aláírtam volna a tizedik pozíciót is, mivel potenciális játékosok kerültek ki a keretből. Az akkori döntés azért született meg, hogy az egység ne boruljon meg, hogy a munkamorál billenjen a helyére. Úgy látszik, jónak bizonyult, helyes volt akkor úgy lépni. Két légióstól elköszöntünk, ráadásul Biros Barnabás személyében a csapatkapitány is távozott, illetve az egyik kapusunk, Csiszár Boldizsár. Azonban Vidumanszky László edző összeszedte a társaságot, meccsről meccsre haladva elkezdett felfelé araszolni a tabellán ez a fiatal csapat. Az Eger megverése idegenben, az a győzelem már mutatta, hogy akár esélyünk is lehet az első nyolcba kerülni, ám kellettek még további pontok. Nagyon értékes volt az év eleji, BVSC elleni budapesti döntetlen, mely eredményre a szakma is felkapta a fejét.

Bachner András ezután arról beszélt, hogy a csapategység nagyon fontos volt, és kimagasló produktumok is szükségesek voltak:

– Moravcsik Martin teljesítménye a kapuban ennek számít, de rögtön mellette volt az az öt-hat játékosból álló gerinc, akik hozták hétről-hétre a formát, és így az eredményeket – sorolta a szakmai igazgató. – Nem mindig mindenki, de két-három játékos az adott mérkőzésen magára vállalta a felelősséget. Mint mondjuk, Brkic, Oltean, Molnár G., Várkonyi, Nagy N. vagy Krasznai. Vidumanszky László akár a konfliktus határáig is elment, az általa előírt munka elvégzéséért. Sajnálom az utolsó hazai meccsünket a Kaposvár ellen, ott a hajrában kihagytunk egy büntetőt, amivel akár itthon is maradhatott volna a három pont. De innen látszik az, hogy a kispadot erősíteni, hosszabbítani kell, mivel ez a sorozatos szerda-szombat ritmus felőrli fizikálisan, és mentálisan is a fiatal játékosokat. A 8. hely elérése nálam a bravúr kategóriájába tartozik, innentől kezdve ha bármi pozitív történik, az hab lesz az ünnepi tortán.