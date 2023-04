126 helyszíni - és körülbelül 2500 online - néző előtt a hét végén lejátszotta története első mérkőzését a két korábbi miskolci csapat (Steelers és Renegades) fúziójából létrejött Borsod Bobcats. A viszonylag lassabb iramú mérkőzést a második negyedben érkező vihar és jégeső még jobban lassította, de szerencsére a második félidőben újra ideális körülmények között folytatódhatott az összecsapás, aminek végén a hazaiak diadalmaskodtak.

A védelmi egység nagyon jól helyt állt, főleg a záró negyedben és a hosszabbításban igazán magas lángon égett és több kulcspillanatban is meg tudta állítani a Rangers támadóegységét. Venczel Tibor, védelemért felelős edző a mérkőzés után ezt mondta: "Védelmi oldalon szerencsére tudtuk tartani magunkat a tervezett game plan-hez. Csapatként jól korrigáltuk a viszonylag sok egyéni hibát, a kulcs pillanatokban rendre mi akartunk érvényesülni, néhány játékosunk pedig extra teljesítménnyel járult hozzá a győzelemhez."

Farkas Máté, támadásért felelős edző az alábbiakat fogalmazta meg: "A mérkőzés elején a terveiknek megfelelően tudtuk kontrollálni a meccset. Első sorban gyors, rövid játékokra és a hosszú labdabirtoklásokra szerettünk volna építkezni. A jégeső megérkezéséig ez tudott is működni, meg is szereztük a Bobcats történetének első touchdown-ját is. A vihar átírta a forgatókönyvet, rákényszerültünk a brusztulós játékra, ami nem az erősségünk, de szerencsére a második félidőben az időjárás javulásával a mi játékunk is feljavult, több lehetőségünk is volt megnyerni a mérkőzést, ám ez végül csak a hosszabbításban sikerült."

HFL, 1. forduló Bobcats - Rangers: 9-6 (0-0, 6-6, 0-0, 0-0, 3-0) – hosszabbítás után Pontszerzők: Nagy Donát (elkapott touchdown Györki Ferenc passzából), Jónás Máté (field goal)