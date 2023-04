Legjobbjaink a Finnországban sorra kerülő világbajnokságra hangolnak. Munkájukban edzés hátán edzés és video elemzés szerepel, továbbá „szakmányban” vívják majd tesztmérkőzéseiket.

Tanulják a leckét

Nemzeti csapatunk stábjában van az a Fodor Szabolcs, aki egykor a Jegesmedvék játékosa volt, jelenleg pedig az FTC-Telekom mestere.

– Menedzsmentünk választotta az erőgyűjtésre a borsodi megyeszékhelyet – kezdte a népszerű, Foci becenévre hallgató tréner, majd így folytatta: – Miskolcra mindig szívesen jövünk, itt ugyanis szép a stadion, ismerősek az arcok és állandóan remek az ellátás. A Kevin Constantine szövetségi kapitány által irányított munka első két hete észak-amerikai próbajátékszerű dolog: a fiúk harcolnak a helyekért, de az nem titok, hogy jó pár poszt kőbe vésett, de nem azért, mert a birtokosaik kedvencek. Egész egyszerűen azért, mert olyan bajnokság szerepelnek és olyan szinten állnak, hogy kihagyhatatlanok. Ráadásul a hazai bázis még nem akkora, mint ami kívánatos lenne, bár a tíz, vagy tizenöt évvel ezelőttihez képest sokkal jobb a helyzet. A srácok most négy meccset és jelentős jégidőt kapnak ahhoz, hogy megmutassák, mit tudnak, mások pedig még pihennek. Ami pedig az amerikai nemzetiségű kapitányt illeti: nagyon szereti, ha a fiúk elsajátítják azt, amit kér, nála egyenesen kívülről és belülről is meg kell tanulni a leckét. A játékosok ennek szellemében most beülnek az iskolapadba és az összes játék-, továbbá taktikai elemet átvesszük velük.