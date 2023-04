A Velenje Rally-ra, és Nova Gorica futamra készülünk ezzel a versennyel - erősítette meg Juhász Csaba. - Ráadásul ez az aszfaltos hétvége része az Alpok Adria Kupának, és az Austria Rally Trophy-nak is, ezekben a sorozatokban pedig mi is érdekeltek vagyunk. Éppen ezért ide is pontokért jöttünk. Az EVO X.-es Mitsubishivel állunk rajthoz, és nagyon szeretnénk jó tempóban haladni ezen a hétvégén. Fontos a jó itiner, mert vannak tempós és szerpentines részek is Szlovéniában, rendkívül változatos program vár ránk. A helyi versenyzőkkel, nagyon nehéz lesz felvenni a versenyt. Rengeteg trükkös kanyar és ugrató van, sokat fogok tanulni ezen a futamon is. Bízom benne, hogy hasznos tapasztalatokkal gazdagodunk Szlovéniában.